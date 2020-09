Lancé pour la première fois en 2001, le système d’exploitation Windows XP de Microsoft, disparu depuis longtemps, est toujours en activité parmi certaines poches d’utilisateurs, selon les données de NetMarketShare.

Le mois dernier, 1,26% de tous les ordinateurs portables et ordinateurs de bureau dans le monde fonctionnaient toujours sous le système d’exploitation vieux de 19 ans. C’est une proportion plus élevée que les systèmes d’exploitation bien plus récents: Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) et Windows Vista (0,12%).

Windows XP a officiellement atteint sa fin de vie le 14 avril 2014, ce qui signifie que Microsoft n’a pas fourni de mises à jour techniques et de sécurité importantes pour le système d’exploitation depuis plus de six ans.

Les estimations suggèrent qu’il y a maintenant plus de deux milliards d’ordinateurs en circulation dans le monde, ce qui, si elle est exacte, signifierait que 25,2 millions de PC continuent de fonctionner sur Windows XP, très peu sûr.

Part de marché Windows 10

Windows 10, quant à lui, est désormais utilisé sur plus de 60% de tous les ordinateurs dans le monde, contre un peu plus de 50% il y a douze mois.

Les chiffres soulignent la domination durable de Microsoft sur le marché, malgré le profil élevé des ordinateurs Apple Mac. Le rival non Microsoft le plus proche en termes de part de marché est Mac OS X 10.15 avec 3,49%, suivi de Mac OS X 10.14 (2,96%) et 10,13 (1,44%).

La montée en flèche de Windows 10 reflète une baisse équivalente du pourcentage de machines exécutant Windows 7, qui est passé de 31,53% à 22,31% au cours de l’année dernière.

Windows 7 étant arrivé en fin de vie en janvier, il est important que les utilisateurs effectuent une mise à niveau vers le tout dernier système d’exploitation de Microsoft afin de se protéger contre les vulnérabilités non corrigées.

Sachant que Microsoft ne fournira plus de correctifs de sécurité pour les systèmes d’exploitation obsolètes, les cybercriminels peuvent consacrer des ressources au développement de logiciels malveillants spécialement conçus pour exploiter les anciennes failles.

Compte tenu du nombre important d’ordinateurs qui fonctionnent toujours sur des systèmes d’exploitation non pris en charge, la portée potentielle des attaques reste importante.

Le conseil pour les utilisateurs souhaitant rester aussi sûrs que possible est de mettre à jour le dernier système d’exploitation Windows, Mac ou Linux et de protéger leurs appareils avec une solution antivirus moderne.