Un smartphone économique qui se démarque par son excellente autonomie.

Nous pouvons trouver le Motorola Moto G8 Power pour seulement 159 euros sur Amazon.

Arrive à côté de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, assez de chiffres pour de nombreux utilisateurs.

Le terminal Motorola arrive avec un design de marque maison, une des puces de Qualcomm et une batterie de 5000 mAh qui se démarque par-dessus tout.

Vous ne serez plus laissé sans énergie.

Savoir plus: Motorola Moto G8 Power

Achetez le Motorola Moto G8 Power au meilleur prix

Le Moto G8 Power a été conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier de l’autonomie. Sa batterie atteint un impressionnant 5000 mAh et profitez d’une charge rapide de 18W.

Son écran, avec un trou dans le coin supérieur gauche, est un Résolution IPS de 6,4 pouces et Full HD +.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 665, qui ils accompagnent 4 Go de RAM.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,4 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM Savoir plus: Motorola Moto G8 Power Savoir plus: https://andro4all.com/ofertas/si-eres-rapido-podras-comprar-los-nuevos-airpods-al-70-de-descount-solo-79-euros