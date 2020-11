Ces 3 smartwatches sont parfaites pour les amateurs d’aventure.

UNE Montre intelligente Il ne sert pas seulement d’accessoire qui informe de ce qui se passe sur notre smartphone. Peut être un outil de veille qui porte notre activité sportive à un autre niveau.

Nous vous apportons une sélection avec 3 montres intelligentes conçues pour les sportifs. Ils peuvent être les compagnons parfaits de votre smartphone, nous vous expliquerons toutes ses fonctionnalités.

Garmin Instinct: la montre Garmin arrive avec une conception robuste et conforme aux normes militaires, rien ne pourra avec lui. En plus de gérer les notifications, vous aurez la possibilité de cartographier votre activité et d’effectuer toute la surveillance. Profite de jusqu’à 14 jours d’autonomie en mode horloge. Savoir plus: Garmin InstinctPolar Vantage M: vous apprécierez jusqu’à 30 heures de formation avec GPS et contrôle précis de la fréquence cardiaque grâce à son capteur optique. Il est compatible avec plus de 130 sports, natation et cyclisme inclus. De plus, vous pouvez le personnaliser avec ses bracelets interchangeables. Savoir plus: Polar Vantage MSuunto Ambit3 Peak: la montre intelligente Suunto peut plonger une profondeur impressionnante de 100 mètres. Il est capable de surveiller votre fréquence cardiaque, Lui aussi Le temps de récupération (ECG), Pas, calories et d’autres variables. Savoir plus: Suunto Ambit3 Peak

Comme vous l’avez vu, nous trouvons 3 montres intelligentes qui ils peuvent facilement accompagner votre activité sportive. Peu importe à quel point vous êtes aventureux, ils sont prêts à tout affronter.

