Le chercheur en sciences spatiales Gareth Dorrian décrit ses quatre meilleurs mondes avec la possibilité d’accueillir la vie.

Des planètes comme Mars et des lunes glacées comme Europe pourraient contenir la vie sous une forme ou une autre, même si nous ne savons pas encore quelle forme elles pourraient prendre.

Des missions dans la plupart de ces mondes sont déjà en cours ou sont prévues pour l’avenir.

Il n’y a pas longtemps, la plupart des amateurs de science avaient annulé la possibilité de trouver la vie dans notre système solaire. À l’époque, il était déjà clair que Mars était un paysage d’enfer poussiéreux et sec et qu’aucune autre planète ou Lune n’offrait des conditions semblables à la Terre. Ces dernières années, cependant, les scientifiques ont réalisé que la vie extraterrestre pouvait effectivement exister dans notre système, il nous suffit de savoir où chercher.

Maintenant, le chercheur en sciences spatiales Gareth Dorrian propose un aperçu des planètes et autres corps célestes qui nous offrent les meilleures chances de trouver la vie dans notre propre quartier stellaire, et certains d’entre eux pourraient vous surprendre.

La première cible de Dorrian est Mars, ce qui est assez prévisible. Mars est en effet la planète la plus semblable à la Terre de notre système. Il est rocheux et a au moins un peu de glace, et nous savons qu’il était autrefois recouvert d’eau liquide dans une large mesure. Pendant des milliards d’années, tout a changé, mais à quoi ressemblait la planète à l’époque? Était-ce juste de l’eau et du rocher, ou la vie y a-t-elle prospéré?

Quelle que soit l’histoire de la planète, il est possible que la vie sous une forme ou une autre existe encore sur Mars. Des lacs souterrains ont été détectés et la planète a l’habitude de cracher des nuages ​​de méthane qui croissent et diminuent avec les saisons, ce qui pourrait indiquer que la vie se cache encore quelque part. Ce ne seraient pas les «Martiens» traditionnels de la science-fiction, et seraient probablement de nature microbienne, mais même cela serait une énorme découverte.

Viennent ensuite les lunes de glace de Saturne et de Jupiter: Encelade et Europe. Les deux sont recouverts d’une épaisse couche de glace qui, pendant longtemps, a été considérée comme l’étendue de ce que la planète avait à offrir. Cependant, en y regardant de plus près, il est devenu clair que l’eau liquide est abondante sous la coquille givrée. Les forces de marée maintiennent l’eau à l’état liquide, et la chaleur des profondeurs de la planète peut également jouer un rôle. Si c’est vrai, la vie pourrait y exister, même en l’absence de lumière du soleil.

Le dernier monde sur la liste de Dorrian est un peu choquant: la plus grande lune de Saturne, Titan. Titan est définitivement un endroit intéressant, mais en ce qui concerne la vie, cela semble être un long plan. La lune a des lacs et des rivières liquides à sa surface, mais ce n’est pas l’eau qui les traverse, ce sont des hydrocarbures comme le méthane liquide et l’éthane refroidis à de très basses températures. Cependant, si la planète a de l’eau liquide profondément sous sa surface toxique, il est possible que la vie existe là-bas.

