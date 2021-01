L’application de messagerie privée Signal est à son meilleur après les changements de WhatsApp, et Elon Musk lui-même a recommandé d’utiliser cet outil.

Modifications récentes effectuées par WhatsApp qui impliquent, entre autres, le obligation de partager des données avec Facebook pour les utilisateurs, semblent avoir conduit à Signal, l’application de messagerie ultra-sécurisée, pour recevoir un barrage de nouveaux utilisateurs.

Si l’on ajoute à cela la recommandation d’Elon Musk lui-même, on a la recette parfaite pour voir comment, du jour au lendemain, Signal est devenu l’une des applications les plus téléchargées ces derniers jours dans les principaux magasins d’applications.

Signal est déjà l’application la plus téléchargée ces derniers jours sur Google Play et App Store

Aussi bien dans le Google Play Store d’Android que ChromeOS, comme dans l’App Store d’iOS, Signal est devenu le l’application la plus téléchargée ces derniers jours, en tête de la liste des “Top Populaires” sur des outils comme Xiaomi Mi Fit, et bien sûr, au-dessus de WhatsApp lui-même.

Bien qu’aucun chiffre concret n’ait été donné, la rumeur dit que Signal aurait obtenu près de 100000 nouveaux utilisateurs en seulement deux jours, la plupart de WhatsApp et mécontents des nouvelles politiques imposées par l’application de messagerie appartenant à Facebook.

N’oublie pas ça [Brian Acton, cofundador de WhatsApp, decidió comenzar a respaldar el desarrollo de Signal](https://andro4all.com/2018/02/co-founder-whatsapp-dona-signal) avec un don de 50 millions d’euros et son entrée en tant que président exécutif de la Fondation Signal. Récemment, en outre, nous avons pu voir une comparaison qui reflète les données associées aux utilisateurs que WhatsApp collecte, et comment elles se comparent aux données obtenues par une application beaucoup plus responsable de la confidentialité telle que Signal.

Les nouvelles qui atteindront Signal

Profitant de l’attraction de ces derniers jours, Signal en a profité pour annoncer l’arrivée de nouvelles fonctions de l’application, qui servira de bienvenue à toutes les personnes qui ont commencé à utiliser cet outil de communication ces derniers jours.

Tout d’abord, l’arrivée du fonds d’écran personnalisables pour les chats, ainsi que la possibilité d’ajouter un petite biographie de notre profil Signal.

En revanche, Signal annonce l’arrivée du autocollants animés dans le style de Telegram et WhatsApp, et pour les utilisateurs iOS, la possibilité de configurer les téléchargements automatiques de fichiers multimédiaset affichage des photos de profil en plein écran.

Pour le moment, la société n’a pas annoncé quand ces fonctions seraient disponibles, bien qu’elle ait réitéré que son déploiement débutera dans les prochaines semaines. Au cas où vous voudriez les essayer, il vous suffit de garder le dernière version disponible de Signal.