La Xbox Series X et la Xbox Series S ont fait leurs débuts avec succès et la plupart des consommateurs sont très satisfaits de leur produit. Malheureusement, il y en a qui n’ont pas eu la même chance et c’est qu’il y a des erreurs avec les commandes de nouvelle génération. Heureusement, Microsoft prévoit de les corriger.

Dans un sujet de plus de 40 pages sur les forums d’aide de Microsoft, plusieurs consommateurs ont signalé des problèmes avec leurs nouveaux contrôleurs Xbox. Il s’agit d’une erreur qui, dans certains jeux et dans certaines circonstances, fait que les contrôleurs perdent la connexion avec la console et ne répondent plus.

Le problème avec les nouveaux contrôleurs Xbox s’est manifesté de différentes manières. Il y a des cas où le contrôleur ne se synchronise tout simplement pas avec la console. Dans d’autres, il est correctement connecté, mais est incapable d’enregistrer les commandes que le joueur met.

Microsoft s’engage à corriger la situation

Pour le moment, l’étendue de ce problème n’est pas claire. Dans les forums officiels, 1700 personnes sont signalées qui ont eu l’erreur de connexion dans leurs contrôleurs, ce qui est un grand nombre, mais c’est aussi un petit pourcentage par rapport au nombre d’unités vendues.

La bonne nouvelle est que, même s’il s’agit d’un faible pourcentage, Microsoft prend la situation au sérieux. C’est pourquoi vous avez déjà promis de résoudre le problème. Mieux encore, il semble qu’une mise à jour suffira pour que tout fonctionne comme il se doit.

«Nous sommes conscients que certains joueurs peuvent être confrontés à des déconnexions avec leurs nouvelles manettes sans fil pour Xbox et nos équipes travaillent activement sur un correctif à inclure dans une future mise à jour», a expliqué un porte-parole de Microsoft.

