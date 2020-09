Les chercheurs ont examiné diverses possibilités sur la façon dont la vie peut être arrivée à Vénus.

Les signatures chimiques dans l’atmosphère suggèrent la possibilité de la vie, mais aucune confirmation n’a été faite.

Une possibilité est que Vénus tire sa vie de la Terre.

Au cas où vous n’auriez pas entendu, la plus grande nouvelle scientifique du mois est la découverte de ce qui pourrait être une biosignature de la vie sur une autre planète. Non, c’est Mars – même si ce serait vraiment cool – C’est Vénus, l’un des endroits les plus hostiles de notre système solaire. La découverte se présente sous la forme d’un produit chimique connu pour être produit par des processus biologiques. C’est dans l’atmosphère de la planète à une concentration plus élevée que ce qui devrait théoriquement être possible sans la présence de la vie. Mais s’il y a de la vie sur Vénus, où est-elle? Et comment y est-il arrivé en premier lieu?

Dans un nouvel essai publié dans The Conversation, des chercheurs australiens offrent leur propre point de vue sur la découverte et se lancent dans des hypothèses sur la façon dont la planète pourrait héberger la vie si elle l’est réellement.

Vénus est un endroit toxique, du moins quand il s’agit de la vie telle que nous la comprenons. Il fait incroyablement chaud et la pression sur la surface est écrasante. Les températures de surface dépassent les 400 degrés Celsius, ce qui est beaucoup trop élevé pour à peu près n’importe quel organisme à la surface de notre planète. Ce n’est pas le genre d’endroit où la vie terrestre survivrait, et encore moins prospérerait, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas avoir sa propre vie.

Les chercheurs offrent quelques possibilités, dont une qui couvre des modèles suggérant que Vénus aurait pu autrefois ressembler un peu plus à la Terre. L’idée étant que si la vie y prenait racine, elle aurait pu évoluer au fil du temps pour être plus adaptable, face à l’environnement difficile en faisant évoluer de nouveaux traits et processus biologiques. Il est possible que la surface de Vénus ait jadis eu de l’eau courante, ce qui aurait pu engendrer une vie microbienne. Cette vie microbienne – qui peut être capable de produire les signatures chimiques observées aujourd’hui – peut s’être «adaptée pour se propager dans les nuages», selon les scientifiques.

L’une des autres possibilités est encore plus intrigante: que Vénus tire sa vie de la Terre. Les nombreuses théories sur la façon dont la vie se propage d’une planète à une autre incluent la notion de panspermie, qui est un mot sophistiqué pour l’idée qu’un impact de quelque chose comme un astéroïde pourrait faire tomber le matériau d’une planète et l’envoyer sur un parcours pour une autre. Dans ce cas, un impact sur Terre aurait pu envoyer la vie microbienne lors d’un voyage à Vénus, où elle s’est en quelque sorte adaptée à la vie dans l’atmosphère.

Ce serait un long plan incroyable, mais là encore, la vie, en général, pourrait être longue, donc tout semble possible.

