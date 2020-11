Si vous avez vécu l’histoire de Silent Hills PT à l’époque et que vous aimez les jeux d’horreur, vous vous trouvez sûrement dans la longue liste de personnes déçues par ce qui s’est finalement passé. Sinon, si vous ne le connaissez pas, sachez qu’il s’agit d’une démo (les initiales PT correspondent à Playable Teaser, et c’était un aperçu d’un jeu développé conjointement par Hideo Kojima et Guillermo del Toro et qu’il a été mis en vente sur PS4.

Bien que son nom soit PT, il a rapidement commencé à s’appeler Silent Hills PT, car en réalité était une bande-annonce interactive pour Silent Hills, un nouvel épisode très prometteur (basé sur ce qui a été vu dans PT) de la saga Silent Hill. Et je parle au passé car, malgré les excellentes critiques qu’il a récoltées, et qui nous ont fait espérer un grand jeu, le projet a finalement été annulé, nous laissant sans ce qui, pour beaucoup, promettait d’être le meilleur jeu d’horreur jamais vu.

Ce n’était pas, bien sûr, la première ou la seule annulation d’un projet, mais puisque Silent Hills PT avait déjà vu la lumière et avait été joué par la communauté, et c’était tellement d’intérêt qu’il avait suscité, qu’il y avait même ceux qui ont recréé le démo utilisant Unreal Engine 4 pour pouvoir y jouer sur PC, son annulation signifiait une cruche d’eau froide pour tous les utilisateurs qui l’attendaient. Un coup qui a été encore plus grand, lorsque la société a choisi de supprimer PT de la boutique en ligne PS4 et d’empêcher qu’il ne soit à nouveau téléchargé par ceux qui l’avaient acheté.

Maintenant, des années après l’annulation de Silent Hills PT, et dans un autre exemple de l’intérêt que ce titre a suscité, Batandy a recréé Silent Hills PT sur GZDoom Engine et a publié ce jeu de fans au public. Comme le titre l’indique, ce jeu pour ceux qui se sont retrouvés avec l’envie de pouvoir rejouer le teaser jouable, leur permettra d’en faire l’expérience grâce à GZDoom Engine.

Il faut bien sûr prendre en compte les limites de ce moteur et que, par conséquent, plus qu’un remake, nous parlons d’un demake, à cause du retour en arrière que cela signifiera par rapport à l’expérience originale de Silent Hills PT Cependant, et encore plus compte tenu du grand intérêt que l’esthétique rétro suscite jeux vidéo depuis un certain temps maintenant, il y en a sûrement plus d’un qui, au lieu de le considérer comme une limitation, le voit davantage comme une version améliorée.

Plus précisément, et pour que vous compreniez mieux la différence, alors que le Silent Hills PT original recréait un monde 100% 3D, avec cette version, vous trouverez une combinaison d’objets 3D et de sprites 2D pixelisés, un mix extrêmement courant à l’époque, mais grâce à l’évolution des systèmes, et notamment des cartes graphiques, a déjà été laissé pour compte. Cependant, selon son créateur, cette esthétique vise à donner au jeu une sensation plus «rétro».

Si tu veux télécharger ce démake gratuit de Silent Hills PT, dont le nom officiel est GZ PT, sûrement pour éviter les problèmes en utilisant une marque déposée, vous pouvez le faire en cliquant ici. Mais, oui, gardez à l’esprit que pour l’utiliser, vous devez également disposer de GZDoom, que vous pouvez télécharger, également gratuitement, depuis son site Web.