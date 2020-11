Si tout indiquait que le premier MacBook Air avec M1 n’avait pas subi de changements majeurs par rapport à son prédécesseur, nous attendions tous une confirmation qu’il l’était vraiment. Pas dans la section esthétique, car pour cela il suffit de voir les deux appareils, pour vérifier que les distinguer à l’œil nu n’est pas à la portée du commun des mortels. Et de même si on parle de son clavier, puisque le MacBook Air 13 pouces de début 2019 avait déjà laissé derrière lui, heureusement, le clavier papillon, qui a posé tant de problèmes ces années-ci.

Nous avons enfin cette confirmation et, comme prévu, elle vient de la main d’iFixit, experts absolus dans le démontage d’appareils, et qui ont déjà ouvert un MacBook Air avec M1. Et ce qu’ils ont vu est ce à quoi on pourrait s’attendre. Il n’y a que deux changements substantiels: le processeur, bien sûr, et que, comme nous le savions déjà, le passage d’Intel à Apple Silicon a rendu le ventilateur inutile., donc ce composant (et le bruit qui lui est associé) a disparu.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, on observe une construction assez similaire, ce qui est confirmé par l’analyse individuelle des composants intégrés au MacBook Air avec M1. Évidemment, certaines modifications auront été apportées, mais il semble qu’elles n’aient été que les plus essentielles pour remplacer le processeur précédent pour inclure, à la place, le SoC conçu par Apple et basé sur ARM.

Cela semble-t-il peu de changement? bien c’est parce que vous n’avez pas encore vu l’intérieur du nouveau MacBook Pro 13 pouces avec M1, par rapport à son prédécesseur immédiat:

Dans ce cas, contrairement au MacBook Air avec M1, le ventilateur reste, bien sûr, et les composants et leur disposition sont maintenus. Et comme nous pouvons le lire dans iFixit, la similitude n’est pas seulement esthétique, nous parlons pratiquement du même matériel dans les deux ordinateurs, Air et Pro, par rapport à leurs prédécesseurs. Dans un cas, le ventilateur a disparu, dans l’autre même pas.

Cela a deux lectures qui, bien que compatibles, permettront à certaines de parvenir à une conclusion positive et à d’autres à une lecture négative.. D’abord, nous voyons les deux et ensuite j’aimerais connaître votre opinion, c’est-à-dire si vous restez avec l’un d’entre eux, avec les deux, avec aucun ou si vous en avez un autre que vous aimeriez partager.

MacBook Air avec M1: continuité ou innovation?

Je pense que même le plus grand détracteur d’Apple ne peut le nier, avec Apple Silicon, les gars de Cupertino ont fait du bon travail, et en cours de route, ils ont concrétisé quelque chose qui a été soulevé pendant des années dans le secteur: amener ARM au PC. le MacBook Air avec M1, ainsi que le MacBook Pro et le Mac Mini également équipés de ce processeur en sont l’exemple clair. Et comme nous l’avons vu lors des premiers tests de performances, il a obtenu des résultats bien supérieurs à ce que nous attendions il y a quelques mois.

Maintenant bien, Est-il innovant de changer la puce et de laisser tout le reste pareil? Apple aurait pu en profiter pour introduire de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, il y a quelques mois, nous vous disions qu’Apple envisageait d’introduire FaceID sur ses ordinateurs de bureau et portables, une nouveauté pour laquelle il faudrait qu’Apple change la caméra que ses portables incluent désormais. Le MacBook Air avec M1 n’a pas franchi cette étape, et cela aurait été le moment idéal pour le faire, d’autant plus si l’on considère que cette fonction a été incluse dans MacOS Big Sur. Il était temps de tout donner en innovation, mais il n’en a pas été ainsi.

Cependant, l’autre lecture que nous pouvons faire est que Apple n’a réalisé une amélioration significative des performances qu’en changeant la puce qui régit les activités du MacBook Air avec M1. Un changement qui, à priori, ne semblait pas trop réalisable. La manière dont ARM a atteint les PC d’Apple est sans aucun doute un saut exceptionnel, et qui nous invite à réfléchir aux performances et aux avantages des futurs Mac, une fois qu’ils «portent» le nouveau SoC avec de nouveaux composants, conçus pour en tirer le meilleur parti.

C’est aussi compréhensible qu’Apple a opté pour une transition plus progressive, pour pouvoir tout régler petit à petit, afin de garantir un fonctionnement optimal dès le premier instant. C’est un point qui serait compréhensible, même s’il nous a peut-être laissé en vouloir un peu plus.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous qu’Apple avait raison d’être un peu «conservateur» à cet égard, ou pensez-vous qu’elle aurait dû mettre toute la viande sur le gril?