Le vendredi noir arrive, la date qui, pour de nombreuses entreprises et utilisateurs, devient l’arme de départ pour commencer la période de l’année au cours de laquelle il est acheté de la manière la plus scandaleuse. Et l’un des produits les plus attractifs pour l’utilisateur est le téléphone mobile.

À l’heure où l’essentiel de l’actualité de l’année a déjà été présenté et où des annonces de modèles sont attendues pour l’année à venir, les magasins et les opérateurs proposent des remises intéressantes si vous envisagez de changer de mobile. Oui le premier à soumettre une offre est Simyo: il le fait avec un catalogue de modèles que l’on peut trouver à prix réduit.

Mobiles proposés

Pendant cette période et en avant-première du Black Friday, vous pouvez trouver jusqu’à 11 modèles avec une réduction intéressante dans la boutique en ligne Simyo. Des terminaux qui, bien sûr, sont gratuit et sans permanence et que vous pouvez acheter en un seul versement ou en plusieurs fois.

Samsung Galaxy A31: un terminal que nous pourrions déjà analyser. Avec 4 Go de RAM, un appareil photo principal de 48 MPX Accompagné de deux autres secondaires et d’un écran Super AMOLED de 6,64 pouces, il voit son prix baisser de 229 euros à 179 euros. TCL 10 SE – Un modèle abordable est celui de TCL. Avec Écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD +, un processeur Mediatek Helio P22, 4 Go de RAM, une capacité de 128 et trois caméras, cela passe de 199 euros à 120 euros en paiement unique.

Xiaomi MI10 LITE 5G 128 Go: un autre mobile que nous avons déjà analysé. Écran AMOLED de 6,57 pouces avec résolution FullHD +, Processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM LPDDR4X, triple caméra arrière avec un 48 MPX principal … maintenant en vente pour 269 ​​euros au lieu de l’habituel 309.

Samsung Galaxy A71: un autre mobile qui a passé par notre banc d’essai. Un smartphone avec Écran de 6,7 pouces et résolution FHD +. Avec 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, caméra arrière 64,0 MP + 12,0 MP (UW) + 5,0 MP (Macro) + 5 MP, caméra frontale 32 MP), il se trouve avoir un prix de 327 euros au lieu de 379 euros. Alcatel 3X 4CAM: avec un Panneau de 6,52 pouces avec résolution HD +, Le processeur MediaTek MT6762, accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage passe de 96 à 84 euros. OPPO A72: un téléphone qui passe de 215 euros à 169 euros dans lequel on trouve un Panneau de 6,5 pouces avec résolution FHD +, 4 Go de RAM, capacité de 128 Go, Caméra arrière principale 48MP, caméra frontale 16 MP, 5000 mAh et le tout avec Android 10.

Xiaomi Redmi Note 9 4 + 128 Go: avec le processeur MediaTek Helio G85, un écran de 6,53 pouces avec Panneau IPS et résolution FullHD +, est livré avec 4 Go de RAM et une capacité de 128 155 euros au lieu du 169 habituel. Xiaomi Redmi 9 4 + 64 Go: exactement comme le précédent, mais avec une capacité de 64 Go, ce modèle coûte 115 euros au lieu des 129 euros qu’il ressemble normalement. OPPO A91: un autre des modèles que nous avons analysé, son prix est abaissé de 249 euros à 225 euros. De cette façon, nous pouvons accéder à un modèle avec un panneau de 6,4 pouces de type AMOLED, avec 8 Go de RAM, processeur Helio P70 2,1 GHz et capacité de 128 Go. Nous ajoutons une caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 MP, une caméra frontale 16 MP, une batterie de 4000 mAh …

Xiaomi Redmi Note 9 PRO 128 Go: un mobile déjà analysé offre un panneau LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Avec SoC Snapdragon 720G, ajoutez 6 Go de RAM et 128 Go de stockage par 219 euros abaissé par rapport aux 235 habituels. Xiaomi Redmi 9C 2 + 32 Go: pour 99 euros au lieu des 108 habituels, nous trouvons cet autre modèle Xiaomi avec Écran LCD de résolution HD + de 6,53 pouces. À l’intérieur d’un processeur MediaTek Helio G35 et de 2 Go de RAM pour qu’un mobile puisse rivaliser dans la gamme d’entrée.

