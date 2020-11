Après avoir lancé sa première offre de fibre l’été dernier, Simyo donne à nouveau un coup de pouce à l’ensemble de son offre après avoir augmenté les concerts gratuits, réduit certains prix et retouché certaines des étapes de prix disponibles avec lesquelles renforce son offre low cost.

La l’amélioration s’applique automatiquement à la fois les tarifs mobiles uniquement (contrat et carte prépayée) et ceux combinés avec la fibre. Mais au-delà de l’amélioration, les utilisateurs pourront volontairement changer le tarif pour un autre mode avec des concerts similaires à ceux qui étaient inclus jusqu’à présent, mais pour un prix beaucoup plus bas. Un exemple frappant est que jusqu’à présent, il était possible de contracter 15 Go à partir de 15,50 euros, mais après les améliorations appliquées, il sera possible d’avoir 14 Go à partir de 7 euros.

A partir de 8 Go pour 5 euros, voici la nouvelle carte et les tarifs du contrat

Parmi les modifications apportées, nous verrons comment le taux de 5 Go passe à 8 Go, le Le débit de 7 Go double les données pour le même prix, et le tarif de 12 Go devient 20 Go, en plus d’être 50 cents moins cher. De plus, le tarif avec une redevance de 15,50 euros a disparu et un nouveau palier de prix a été ajouté, maintenant avec 10 Go à partir de 6 euros. Sans modifications, les tarifs de 2, 25, 35 et 40 Go seront maintenus.

Parmi les tarifs pour mobile uniquement, certaines combinaisons se démarquent, telles que tarifs sans appels gratuits, qui ont 20 Go pour 10 euros ou 8 Go pour 5 euros. À ces bonus de données, des bonus minute peuvent être ajoutés, à partir de 20 minutes pour 1 euro, 50 minutes pour 2,50 euros, 100 minutes pour 3,50 euros ou 200 minutes pour 6,50 euros.

Simyo répond également à certaines des dernières améliorations des principaux rivaux, notamment en ce qui concerne tarifs avec minutes illimitées fait référence. Ainsi, cela équivaut au 10 Go pour 10 euros ou au 20 Go pour 15 euros que nous avions vu à Lowi, réduit les différences avec les tarifs les moins chers de MásMóvil, et réduit également les inconvénients par rapport à 30 Go pour 20 euros d’O2, Pepephone ou Lowi . Simyo ne sera pas l’opérateur le plus généreux de la fourchette des 20 euros, mais il est plus généreux que ses rivaux précités, étant donné qu’il propose des tarifs avec 35 Go à partir de 24 euros ou avec 40 Go pour 29 euros.

L’offre complète de Tarifs Simyo sur carte prépayée et contrat, il est résumé ci-dessous:

100 Mbps fibre et mobile avec 14 Go à partir de 28,49 euros

Ceux associés à la fibre et au mobile héritent également des améliorations apportées aux tarifs mobiles, il est donc désormais possible d’accéder à des offres convergées depuis 28,49 euros, pouvoir choisir entre 14 Go et 50 minutes, ou 8 Go et appels illimités. Aussi avec les appels illimités, les tarifs avec 14 Go pour 30,99 euros, avec 20 Go pour 34,99 euros, ou avec 35 Go pour 42,99 euros.

De cette manière, Simyo équivaut aux tarifs étoiles de Finetwork, Digi ou Amena autour de 35 euros de quota, et se positionne comme l’une des meilleures alternatives pour des prix combinés inférieurs à 30 euros par mois. L’offre complète de combiné Simyo avec fibre et mobile, est résumé dans le tableau comparatif suivant:

Plus d’informations | Simyo.