Il y a des semaines le premier Promotions de Noël ont commencé à apparaître avec quelques coups de pinceau dans les campagnes prépayées Orange ou exclusives pour attirer de nouveaux clients, mais les promotions les plus attendues, celles dont les clients actuels peuvent également profiter et en général ils donnent des concerts en contrat, ils accouchent maintenant.

Et si hier c’est Finetwork qui a proposé son cadeau de concerts pour ce Noël, c’est maintenant Simyo qui réplique également les promotions précédentes, et revient à donner 20 Go à consommer pendant 15 jours dans une rangée.

Le chèque cadeau peut être activé depuis l’espace personnel ou depuis l’application dès aujourd’hui, et comme maximum jusqu’au 13 janvier 2021. Quel que soit le moment où vous décidez de l’activer, vous aurez 15 jours à partir de ce moment pour le dépenser. L’unique l’exigence est d’avoir un débit de voix et de données avec au moins 100 Mo.

Comme d’habitude avec les promotions de ce type de Simyo, le les données cadeaux ne s’accumulent pas pour les mois suivants, mais ceux du taux contracté continueront de s’accumuler. Et si vous voyagez en dehors de l’Espagne avec la promotion active, vous pouvez dépenser jusqu’à Itinérance de 3 Go du bonus supplémentaire au sein de l’UE.

Avec deux des principaux MVNO montrant déjà leurs cartes, il faut s’attendre à ce que le reste de opérateurs qui offrent généralement des cadeaux de Noël ne tardez pas à les envoyer à vos clients. Nous nous référons à Lowi, qui a donné il y a un an 25 Go, Amena a offert jusqu’à doubler les concerts gratuitement, Vodafone a donné jusqu’à 30 Go prépayés, ION mobile a offert jusqu’à 5 concerts supplémentaires pour 1 euro, et les marques du groupe Euskaltel ont ajouté jusqu’à 10 Go pour 1 euros. Il y a même eu des surprises inattendues comme les données illimitées de PTV Telecom, les données gratuites illimitées de Vodafone ou les 60 Go que Movistar a cédés.

