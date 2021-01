L’un des premiers pays à créer une application de suivi mobile pour suivre la contagion par Covid-19 soulève la controverse après avoir déclaré que les données des utilisateurs pourraient être partagées avec les autorités. Ceci est stipulé par Singapour, un territoire avec un “ code de procédure pénale ” qui est au-dessus de tout autre domaine, y compris l’application de suivi.

En mars, et avec une pleine inquiétude mondiale quant à l’avancée du coronavirus, les différents pays étaient planifier des mesures pour arrêter la contagion par Covid-19: de la réduction du temps de travail au confinement de la population. Des applications de suivi commençaient également à émerger; avec Singapour comme l’un des pays qui ont servi d’inspiration. Son application, TraceTogether, promettait d’être utile, également sûre et privée. Malheureusement, les autorités se sont rétractées.

La police est au-dessus de la vie privée à Singapour

Singapour est une démocratie particulière depuis le président élu par vote populaire est presque symbolique et il n’a guère la capacité de gouverner. Le «Parti d’action populaire» est celui qui dirige réellement le territoire; avec le premier ministre le dirigeant presque sous la lignée héréditaire du fondateur de Singapour (actuellement Lee Hsien Loong, fils aîné du fondateur, Lee Kuan Yew). Sous cette prémisse autoritaire, il n’est pas surprenant que dans le territoire il y ait le contrôle précis des citoyens. En réalité, la police a le pouvoir sur n’importe quelle région du pays, comme indiqué dans la «procédure du code pénal».

En raison de la procédure susmentionnée, et malgré le fait que les autorités de Singapour aient promis que leur application de suivi Covid-19 respecterait la vie privée des utilisateurs, la vérité est que cela a fini par être le contraire: TraceTogether pourra partager des données avec les autorités répressives si nécessaire. Cela a été expliqué par le ministre de l’Intérieur de Singapour, Desmond Tan, lors d’une apparition publique: après avoir été interrogé par un journaliste, le ministre a confirmé que TraceTogether verra ses données stockées par le gouvernement de Singapour et ne seront transférées qu’à des fins autorisées.

TraceTogether, l’application de suivi controversée, a récemment modifié ses conditions d’utilisation pour refléter les changements mis en œuvre par le gouvernement singapourien. Les données enregistrées par l’application sont le contact et le numéro de téléphone de l’utilisateur, les détails d’identification et un ID utilisateur généré aléatoirement. TraceTogether affirme que tous les journaux sont stockés sur une plate-forme sécurisée.

Les applications comme Radar Covid diffèrent complètement dans leur fonctionnement par rapport à TraceTogether: elles n’échangent pas de données utilisateur réelles et les gouvernements ne peuvent pas accéder aux enregistrements d’utilisation.

Malgré les problèmes de confidentialité, il n’y a pas de parallèles entre TraceTogether et des applications comme le radar Covid. À Singapour, ils utilisent leur propre développement et non l’API créée par Google et Apple, un outil que Radar Covid utilise. L’application espagnole n’enregistre aucune donnée utilisateur et échange uniquement des identifiants générés aléatoirement via Bluetooth.

Via | ZD Net

