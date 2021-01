Parmi les risques de cybersécurité les plus importants que les utilisateurs prennent avec une régularité inquiétante, il y a de mauvaises pratiques en matière de mots de passe. Ils n’utilisent pas seulement des phrases et des mots faciles à deviner. Ils n’ont pas tendance à utiliser des idées assez longtemps ou avec un mélange approprié de personnages différents. Bien sûr, peu de personnes utilisent réellement un mot de passe différent pour chaque service, profil et plate-forme qu’elles utilisent.

La raison est simple: il est souvent très compliqué et ennuyeux d’avoir de bonnes pratiques de mot de passe. L’utilisation de phrases longues et difficiles à deviner les rend également difficiles à retenir. Et si différents mots de passe sont utilisés pour chaque service, il est encore plus difficile de tous les avoir en mémoire. Enregistrer un morceau de papier avec toutes ces informations pourrait être une erreur encore pire. Certaines entreprises se sont donc engagées à concevoir des solutions technologiques à ce défi.

Une application pour gérer tous vos mots de passe

1Password est l’un de ces projets qui est déterminé à aider les utilisateurs à mieux gérer leurs mots de passe. Fondamentalement, comme son nom l’indique, il permet aux gens de stocker tous leurs mots de passe dans un seul endroit pratique. De cette façon, non seulement ils devraient supprimer le fardeau de se souvenir de leurs phrases pour chaque profil et service. En outre, ils peuvent commencer à suivre de nombreuses meilleures pratiques de cybersécurité.

Parmi ses outils se trouve le générateur de mot de passe, afin que les gens n’aient pas à créer des phrases ou des mots difficiles à deviner par eux-mêmes. Ainsi, il est pratiquement impossible pour un pirate informatique d’accéder directement au compte. Il dispose également d’un système de remplissage automatique du nom d’utilisateur et du mot de passe. De cette façon, les gens n’ont pas à vérifier constamment votre liste et à saisir manuellement ces informations d’identification.

Il permet également de synchroniser en toute sécurité les mots de passe avec d’autres appareils enregistrés sur le compte de l’utilisateur. Ils peuvent même être partagés avec des amis, de la famille et d’autres personnes de confiance. Bien entendu, il dispose également de son propre système de sécurité biométrique. Ainsi, les gens peuvent complètement oublier les mots de passe, même pour accéder à cette application. Bien qu’il soit payant, il dispose d’une période d’essai de 14 jours pour tout le monde.