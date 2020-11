Un des grands fléaux auxquels de nombreuses personnes sont confrontées à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique est le stress. Certaines études semblent suggérer que c’est l’un des éléments cruciaux du succès. Cependant, pour la grande majorité des employés, c’est l’un des éléments les plus frustrants – et les plus courants – de leur journée de travail. Même les personnes qui décident de créer leur propre entreprise ne peuvent pas se débarrasser de ce phénomène. C’est donc une situation grave.

Bien entendu, cela a conduit de nombreuses institutions, particuliers et entreprises à considérer le stress comme une sorte d’ennemi public. Et en ce sens, d’innombrables propositions ont vu le jour pour tenter de limiter son impact sur l’environnement de travail. Malheureusement, il est complexe d’aborder ce sentiment de manière massive. Ceci, car la situation de chaque individu diffère grandement des autres. Ainsi, chacun a besoin d’un plan sur mesure.

Une application pour vous aider à gérer le stress

Créer précisément une plateforme pour gérer ce phénomène, qui s’adapte simplement à la situation unique de chaque utilisateur, est l’un des objectifs de Norbu. Cette application Android est basée sur des techniques de pleine conscience pour gérer le stress. Il ne vise pas à fournir aux utilisateurs de petites sessions occasionnelles pour traiter ce problème dès qu’il survient. Il veut plutôt apprendre à gérer ses émotions consciemment.

La plateforme présente deux types de défis. Dans le premier groupe, il y a des exercices qui aident à gérer le stress du moment, qui aident la personne à être plus calme et à continuer sa journée. Mais les plus importants, dans le second groupe, cherchent à générer des résistances à ce phénomène. De cette manière, les utilisateurs peuvent, au fil du temps, développer une résistance aux émotions et aux réactions qui mettent leur vie à rude épreuve.

Bien qu’ils semblent être des exercices sophistiqués, ce sont en fait des séances simples où l’accent est mis sur la méditation et la respiration. Tout comme les utilisateurs plus avancés peuvent le faire tranquillement, il existe des leçons guidées pour ceux qui apprennent simplement à gérer leur stress. Bien qu’il existe de nombreuses fonctionnalités gratuites, il existe des sessions payantes qui permettent aux utilisateurs de continuer à faire évoluer leur endurance de manière plus avancée.