À présent dans le jeu, toutes les entreprises intéressées par le marketing de contenu devraient déjà savoir une chose: les vidéos sont le format préféré des utilisateurs. Pour une bonne raison: ils ne sont pas seulement faciles à comprendre et promettent une plus grande interaction avec les consommateurs, car ils stimulent plusieurs sens en même temps. De plus, avec le nombre croissant d’outils numériques disponibles pour les utilisateurs et les marques, il est beaucoup plus facile de créer de bons matériaux.

Et il existe vraiment de nombreuses plates-formes gratuites qui permettent aux utilisateurs, aux marques et à d’autres agents de créer des vidéos rapidement et facilement. Il existe des sites spécialement conçus pour ajouter des overdubs à un clip. D’autres essaient de se positionner davantage en tant que réseaux sociaux qu’autre chose. D’autres cherchent à tirer le meilleur parti des avantages de l’environnement mobile. Et puis il y a ceux qui offrent même les matériaux avec lesquels les gens peuvent créer leur art.

Une plateforme plus professionnelle pour le montage vidéo mobile

Ensuite, il y a des projets comme VideoShow. Cette application, comme beaucoup d’autres sur le marché, se positionne comme une plateforme pour éditer et couper des vidéos au format mobile. Il offre tous les outils de base de ce type de logiciel de conception. Il n’est pas seulement possible de couper, coller et modifier légèrement des vidéos pré-enregistrées. Il dispose également de fonctions de base telles que l’ajustement du format, de la taille ou des dimensions pour exporter des images vers GIFS et des vidéos sous forme.

Mais il dispose également d’une suite d’outils plus professionnels, que certains concurrents de l’environnement n’offrent pas toujours. Par exemple, il est possible d’ajouter de la musique populaire ou une piste que les mêmes utilisateurs ont sur le téléphone. Il est également possible d’ajouter des effets tels que la pixellisation dans une partie spécifique des vidéos, au lieu d’être un filtre qui affecte toute l’image. Il est également possible d’ajouter des textes avec des effets d’apparence, de mouvement et de transition.

Un autre avantage important de cette plateforme est qu’elle permet aux utilisateurs d’exporter leurs projets, même dans la version gratuite. Bien sûr, une fois que vous avez acheté la version premium, vous pouvez vous débarrasser des publicités, du filigrane et accéder à d’autres outils supplémentaires dans la création de vos vidéos. Mais même dans son format le plus basique et le plus gratuit, c’est un excellent moyen pour les petites entreprises ou les particuliers de commencer à générer du contenu.