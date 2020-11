La recherche de talents est constamment mise en avant comme l’un des défis les plus complexes pour les entreprises. Plusieurs organisations éprouvent des problèmes constants avec la fuite des collaborateurs les plus performants, pour une raison ou une autre. Certaines entreprises ont tenté de renforcer leurs mesures de recrutement interne pour faire face à certaines de ces difficultés. Et pendant la pandémie, bon nombre des défis de gestion, avec le siège social, sont devenus encore plus sérieux.

Bien que tout type de recherche et de gestion de talents soit complexe, il existe un type qui est généralement plus difficile que rétro: les pigistes. Les entreprises réalisent souvent des projets temporaires pour lesquels elles n’ont pas besoin de spécialistes permanents. Ici, des experts indépendants peuvent être d’une grande aide. Le problème, bien sûr, est de trouver des personnes qui répondent aux normes de l’entreprise, non seulement de manière fiable, mais rapidement.

Une plateforme pour trouver des talents indépendants

Bien que cela puisse sembler un défi presque impossible à résoudre, certaines entreprises et marques se sont engagées à résoudre le problème de la meilleure façon possible. Parmi eux se trouve la plateforme Fiverr. Cette plateforme est précisément chargée d’aider les entreprises et les spécialistes indépendants à se connecter de manière beaucoup plus dynamique et simple. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un projet nouveau, il vient de lancer officiellement ses services au sein de la République.

Sur la plateforme, vous pouvez trouver plus de 400 catégories pour trouver des talents indépendants. Parmi les plus populaires figurent la conception de logo, l’optimisation et la personnalisation de sites Web, ainsi que les professionnels de la voix off. Il existe même des spécialistes de la création de contenu vidéo et de la gestion des réseaux sociaux qui peuvent aider les marques à dynamiser leur stratégie. Ainsi, plusieurs besoins peuvent être satisfaits.

Cette plateforme offre également plusieurs avantages aux entreprises. Les talents répertoriés ont une grande variété de capacités et de budgets, idéaux pour les grandes et les petites entreprises. De plus, les prix des contrats sont tous indiqués par projet, ce qui aide les organisations à avoir une meilleure idée de l’investissement. C’est donc un outil qui serait crucial pour résoudre le manque de talent au sein des marques.