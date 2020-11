Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Aujourd’hui, à partir de 10h00, la prévente de la Xbox Series X et de la Xbox Series S a commencé au Chili, les consoles de prochaine génération attendues de Microsoft. La première de la console a été un chaos, saturant plusieurs des serveurs des magasins qui avaient la console à vendre, tels que Zmart, Microplay Oui Nous jouons, qui étaient remplis d’acheteurs quelques minutes avant le début de la prévente.

La console s’est vendue en quelques minutes sur des sites de vente au détail comme Falabella Oui Abcdin, avec une légère différence entre la série X, qui s’est vendue en quelques instants, et la série S, qui a pris un peu plus de temps, mais toujours épuisée en quelques minutes. Le prix de la Xbox Series X est à 529 990 pesos, tandis que la Xbox Series S coûte 319 990 poids, prix suggéré par Microsoft, mais jusqu’à aujourd’hui, on ne connaissait pas la valeur réelle qu’ils auraient, car beaucoup s’attendaient à un prix plus élevé dans les magasins nationaux.

Le Chili a été l’un des derniers pays à pouvoir accéder à une réserve de consoles, à peine 5 jours avant son lancement officiel le 10 novembre. Pour ceux qui ont réussi à obtenir leur réservation des consoles, elles arriveront le 24 novembre, donc le Chili ne fera pas partie de la première mondiale.

Au moment de la finalisation de cette note, les sites sont toujours en panne donc on ne sait pas s’il y a encore des consoles disponibles à la réservation au Chili.

