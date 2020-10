Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Toute l’année regorge d’offres de jeux vidéo au format numérique et de temps en temps les ventes sont telles que certains titres surprennent en revenant aux premières places dans des positions qu’ils n’ont pas vues depuis de nombreuses années. Eh bien, cette fois, c’était au tour de l’un des jeux de skateboard les plus appréciés, Skate 3, ainsi que de l’une des exclusivités PS4 les plus controversées.

La liste des jeux les plus vendus au format numérique au Royaume-Uni est ici une gracieuseté de GSD et comme cela s’est produit ces dernières années, la première place est toujours détenue par FIFA 21. Cependant, le reste de la liste montre des choses assez intéressantes. , comme la soudaine montée en puissance de Skate 3, un titre qui a fait ses débuts en 2010 et qui a bénéficié d’une offre sur le Xbox Store qui l’a aidé à se placer en troisième position. Il est à noter que c’était le dernier jeu de la franchise et que les fans ont dû attendre toutes ces années pour un nouvel opus, qui est déjà confirmé et en développement.

En revanche, les ventes numériques et les offres récentes ont servi de tremplin à Days Gone, une exclusivité PS4 développée par Bend Studio, pour revenir dans le Top 10 en se plaçant en sixième position. En outre, les ventes numériques ont conduit au retour de Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider, qui ont respectivement atteint la cinquième et la dixième position.

FIFA 21 Grand Theft Auto 5 Skate 3 Rainbow Six: Siege Shadow of the Tomb Raider Days Gone Assassin’s Creed: Odyssey Star Wars Squadrons Unravel Two Rise of the Tomb Raider

