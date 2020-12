Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 11:17

Street Fighter V: édition Champion continuez à obtenir du contenu intéressant. Maintenant, Il a été révélé que la bien-aimée Skullomania arrive à ce jeu de combat, mais pas de la manière que vous attendez. Aujourd’hui, Capcom a publié une bande-annonce dans laquelle nous pouvons voir que G recevra un costume inspiré des personnages emblématiques de Street Fighter EX.

Le costume de Skullomania pour G peut être débloqué du 8 au 23 décembre. Pour obtenir la peau, il vous suffit de combattre et de vaincre le personnage dans le Skullomania Extra Battle. Vous pouvez consulter la bande-annonce de révélation ci-dessous:

La collaboration avec Skullomania n’est pas le premier costume spécial Street Fighter EX dans Street Fighter V.N’oublions pas que Cammy, Ryu et Karin reçoivent des skins de Blair Dame, Kairi et Hokuto. De même, Capcom travaille sur l’inclusion de Dan et d’autres personnages dans ce titre.

Via: Capcom

Marvel et Shueisha annoncent un nouveau manga mettant en vedette Deadpool Étonnamment, les opinions sont partagées dans les critiques de Cyberpunk 2077

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.