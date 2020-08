La fin de l’été coïncide exceptionnellement dans le football comme moment de pause entre une ancienne saison et une nouvelle. Sur Ciel, cependant, après la grande frénésie de matchs entre la Serie A, la Ligue des champions, la Ligue Europa et les championnats étrangers, les émotions continuent avec d’autres sports, notamment le championnat du monde, la Formule 1 et la NBA. Même ces événements, en plus de la méthode classique de vision par satellite, peuvent être suivis sur diffusion.

Sky relance NOW TV: toutes les meilleures exclusivités de streaming à petit prix

Au cours de ces semaines d’été, Sky a relancé la commodité du service MAINTENANT TV. La plate-forme peut désormais être considérée comme une réelle certitude, et également comme une alternative valable à la méthode IPTV. Grâce à NOW Tv, les fans de football et de sport peuvent suivre confortablement leurs événements préférés et leur équipe favorite, sans antenne parabolique, sans décodeur et surtout sans contraintes d’abonnement.

Evidemment, il y a aussi le facteur prix à convaincre. Les grandes exclusivités Sky via NOW TV seront en effet disponibles à un coût mensuel fixe de 29,99 euros. Le visionnement sera garanti sur les smartphones, mais aussi sur les tablettes, les PC et même les Smart TV (pour la commodité des grands écrans).

En plus de l’abonnement sport et football, toujours avec NOW TV, les utilisateurs peuvent choisir un forfait de leur choix entre Divertissement, Série TV et Cinéma. Dans ce cas, le prix final sera seulement 9,99 euros chaque mois. Les utilisateurs qui veulent ces trois billets devront payer une dépense mensuelle de seulement 19,99 euros.