Soyez abonné Ciel est pratique pour plusieurs raisons. En plus du grand nombre d’exclusivités que la télévision payante garantit à tous les clients, les utilisateurs de Sky ont également la possibilité de quantifier leur fidélité grâce à des cadeaux exclusifs.

Au cours de ces semaines, Sky a non seulement proposé des initiatives destinées à de nouveaux clients, mais a également présenté des offres pour ceux qui n’ont pas demandé la désactivation de leur forfait.

Sky, trois cadeaux pour tous ceux qui se sont révélés fidèles au fil du temps

La nouveauté absolue pour tous les clients fidèles s’appelle Sky WiFi. Après avoir introduit le nouvel opérateur de téléphonie fixe, Sky offre aux utilisateurs depuis plus de six ans la possibilité de bénéficier gratuitement de six mois pour des offres de fibre optique. Les utilisateurs depuis plus d’un an recevront à la place trois mois gratuits.

L’autre opportunité pour les utilisateurs est plutôt Ciel Q. Ceux qui ont un plan de vision depuis plus de six ans pourront également acheter le nouveau décodeur à un coût fixe de 49 euros au lieu des 99 euros habituels. Avec l’appareil, en plus de la visualisation 4K, il y aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que l’accès aux applications directement avec la télécommande.

Enfin, la troisième promotion est également avantageuse. Les clients de la télévision payante pourront en effet activer le nouveau ticket Divertissement Plus. Grâce à ce package, les abonnés pourront activer un abonnement à Netflix au prix spécial de 6,99 euros. La promotion s’adresse aux propriétaires des forfaits Famille et Cinéma.