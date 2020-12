Skype est l’une des applications mythiques pour être en contact avec d’autres personnes, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. La pandémie a provoqué l’arrivée de concurrents mais cela n’empêche pas de nouvelles améliorations de l’application qui commencez maintenant à voir comment le bulles.

Une nouveauté que l’application «Google Messages» a déjà lancée en son temps et que ce qu’elle fait, c’est que lorsqu’un nouveau message est reçu, une bulle apparaît à l’écran. nous permet de discuter depuis n’importe quelle application. Une nouveauté dont Skype bénéficiera désormais également.

Chattez depuis n’importe quelle application

Avec Android 11, Google a ajouté la prise en charge de l’API de notifications à bulles et il appartenait à chaque développeur de les implémenter dans chaque application publiée. Jusqu’à présent, c’était une option que seuls Google Messages et Facebook Messenger appréciaient, alors que Telegram s’efforce déjà de la rendre possible. Et en cours de route c’est Skype qui a implémenté cette fonction.

Une option fournie avec la dernière version de Skype, celui avec le numéro 8.67.0.95. Découverte pour la première fois par l’utilisateur de Twitter @tonypalus, cette amélioration est maintenant également reprise par d’autres développeurs XDAD.

Cependant Skype n’active pas les bulles par défaut. Pour les activer, vous devez accéder à partir des options de l’application, et dans la section “Notifications”, elles peuvent être activées.

Microsoft Skype est l’une des applications qui bénéficiera du support des bulles en cours de routeMais ce n’est pas le seul, puisque Slack teste apparemment également la fonction de notifications par bulles dans Android 11, ce qu’Alessandro Paluzz a découvert.

