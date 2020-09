Le PDG de Slack, Stewart Butterfield. (Photo Slack)

Un nouveau langage dans le dossier réglementaire trimestriel de Slack avertit les investisseurs que Microsoft pourrait exercer des représailles contre la société de collaboration sur le lieu de travail pour sa plainte antitrust contre le géant de la technologie.

Le dernier dépôt 10-Q de Slack auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, rendu public mardi avec son rapport trimestriel sur les résultats, comprend cette ligne inhabituelle: «En outre, nous pourrions faire l’objet de représailles ou d’autres mesures défavorables de la part de Microsoft, de ses employés ou de ses agents. en réponse à la plainte que nous avons déposée auprès de la Commission européenne. »

La société basée à San Francisco a été franc dans sa critique de Microsoft, accusant la société de Redmond de regrouper illégalement son logiciel Teams avec ses applications Office largement utilisées. Il est courant que les entreprises mettent en garde les investisseurs sur les risques et incertitudes standard associés à de telles actions en justice. Mais le nouveau dépôt porte les déclarations publiques de Slack contre Microsoft à un autre niveau, allant au-delà de ses allégations fondamentales pour avertir que son plus grand rival pourrait riposter d’une manière non spécifiée contre Slack pour avoir fait ces affirmations.

[W]e pourrait faire l’objet de représailles ou d’autres mesures défavorables de la part de Microsoft, de ses employés ou de ses agents en réponse à la plainte que nous avons déposée auprès de la Commission européenne.

Le dossier indique également: «Slack interagit actuellement avec les produits Microsoft, y compris Teams, dans des capacités limitées, mais il est possible que Microsoft ne coopère pas avec tout effort futur pour que Slack interagisse avec Teams ou d’autres produits Microsoft, ce qui pourrait limiter les fonctionnalités de Slack et rendre Slack moins attrayant pour les utilisateurs de produits Microsoft. »

. a demandé à Slack plus de détails sur ses préoccupations. Nous avons également contacté Microsoft pour commenter les avertissements de Slack aux investisseurs.

Dans un autre nouvel ajout au 10-Q, non inclus dans les dépôts précédents, Slack dit ceci à propos des tactiques de Microsoft: «Cette concurrence s’est intensifiée ces dernières périodes et nous pensons qu’elle a nui, et pourrait continuer à nuire, à nos activités, aux résultats de opérations et situation financière. »

Le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a donné une réponse différente mardi à la question d’un analyste concernant le moment choisi pour la plainte antitrust et l’impact de la concurrence de Microsoft sur les résultats de Slack.

«Sur la concurrence, en général, le TAM (marché total adressable) est tellement grand que je ne pense pas que rien, même si c’était inquiétant, va apparaître de manière significative pendant un certain temps, mais rien n’indique une augmentation pression là-bas », a déclaré Butterfield lors de la conférence téléphonique trimestrielle de Slack.

Il a poursuivi: «Les taux de victoire sont les mêmes. Nous sommes maintenant dans le quart 14 de la concurrence avec Microsoft. Nous avons gagné à maintes reprises auprès des clients utilisant Office 365. … Il ne fait aucun doute que cela provoque des frictions, c’est une autre chose que nous devons surmonter, mais cela ne limite ni ne limite notre croissance. »

Butterfield a déclaré que le moment de la plainte n’était pas lié à des pressions concurrentielles actuelles, expliquant que l’affaire était «littéralement des années dans les travaux», tout en notant que le processus antitrust se déroule en grande partie entre les avocats et les régulateurs et non quelque chose qu’il paie personnellement beaucoup. attention maintenant.

Dans le même temps, il a réitéré les principes fondamentaux qui sous-tendent les allégations de l’entreprise. «Nous croyons sincèrement qu’il s’agit presque d’une définition classique de ce que les règlements tentent d’empêcher», a déclaré Butterfield. «C’est un comportement illégal et anticoncurrentiel. Nous le faisons pour nous, et nous le faisons pour l’innovation, pour la concurrence et pour l’écosystème plus large, et finalement pour les clients. «

Le nouveau 10-Q reprend également le libellé du dépôt trimestriel précédent de Slack. Ce passe-partout prévient en partie que «certains de nos plus gros concurrents, tels que Microsoft, ont des offres de produits nettement plus larges et tirent parti de leurs relations basées sur d’autres produits ou incorporent des fonctionnalités dans des produits existants pour gagner des affaires d’une manière qui décourage les utilisateurs d’acheter Slack, y compris par la vente à des marges nulles ou négatives, le regroupement de produits, les migrations forcées de produits, l’installation automatique d’applications ou les plates-formes technologiques fermées. »

L’inclusion précédente du même langage dans le dépôt 10-Q de Slack en juin annonçait la plainte antitrust de la société contre Microsoft en juillet, reflétant largement les allégations que Slack décrirait en annonçant l’action en justice.

Dans son rapport sur les résultats mardi après-midi, Slack a déclaré un chiffre d’affaires de 215,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 juillet, en hausse de 49%, dépassant les attentes des analystes tout en augmentant les clients payants de 30% d’une année sur l’autre. Cependant, l’entreprise n’a pas répondu aux attentes en matière de facturation réelle.

L’action de Slack a baissé de 20% dans les transactions après les heures de bureau, les investisseurs comparant ses résultats à la croissance fulgurante de Zoom et d’autres plates-formes de collaboration sur le lieu de travail qui ont bénéficié de manière plus significative des politiques de travail à domicile pendant la pandémie COVID-19.

Butterfield a abordé les tendances économiques plus générales dans ses remarques préparées lors de la conférence téléphonique de la société.

[I]n Q2, nous avons ressenti des vents contraires liés aux macros dans la base installée. Nous facturons par siège et lorsque nos clients réduisent leurs effectifs, gèlent les embauches ou embauchent plus lentement, la rétention nette du dollar est affectée négativement. Cet impact est direct, et en raison de nos politiques de facturation équitables et du nombre important de petits clients sur les plans mensuels, il apparaît beaucoup plus rapidement que pour d’autres dans notre industrie. Du côté des entreprises, il y a également un examen plus minutieux du budget, en particulier pour les nouvelles catégories avec des courbes d’adoption plus longues. Même lorsque les dirigeants comprennent l’impact profond que Slack peut avoir sur eux, l’urgence du moment favorise les solutions à court terme qui résolvent les problèmes immédiats. Les DSI ont beaucoup à faire en ce moment.

Microsoft était sous les projecteurs antitrust à plusieurs reprises dans les années 90 et au début des années 2000, mais a largement évité le contrôle actuel que ses pairs Apple, Amazon, Facebook et Google subissent. Dans le cadre de leurs procédures standard, les autorités européennes de réglementation antitrust devraient examiner la plainte de Slack avant de décider d’ouvrir ou non une enquête officielle sur les allégations.

Dans une précédente déclaration répondant à la plainte de Slack, Microsoft a indiqué que l’adoption précoce des appels vidéo et des conférences dans Teams était l’une des principales raisons de son succès. « Avec COVID-19, le marché a adopté Teams en nombre record tandis que Slack souffrait de son absence de visioconférence », a déclaré la société de Redmond dans un communiqué à l’époque.

Slack a annoncé un partenariat plus tôt cette année avec un autre géant de la technologie de la région de Seattle, Amazon Web Services, pour renforcer l’infrastructure d’appel vidéo de Slack.