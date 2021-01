La campagne Kickstarter démarre au printemps, faisant passer le jeu de Mega Crit Games aux jeux de table.

C’est toujours une bonne nouvelle qu’un jeu vidéo reçoive son adaptation en tant que jeu de société. Il y a eu de nombreux cas et nous en verrons sûrement plus avec le temps. Maintenant, c’est au tour de l’un de ceux considérés parmi les meilleurs roguelike. Nous parlons de Slay the Spire, le jeu développé par Jeux Mega Crit qui adoptera son approche pour les réunions de famille ou d’amis, avec une proposition qui l’a incité.

Slay the Spire est l’un des roguelike les mieux notés du genreComme dans le jeu vidéo, nous devrons créer un deck et collecter des reliques pour tuer les ennemis. Le jeu est développé par Jeux de contention, qui indiquent que ce sera une aventure coopérative pour un à quatre joueurs, que les parties dureront environ 45 minutes par joueur et que le Kickstarter du produit du printemps, comme indiqué sur le site Web de Contention.

Pour le moment, aucun autre détail n’est connu, bien que la description du jeu de société est pratiquement identique à celle du jeu vidéo, nous aurons donc une expérience très similaire, avec la particularité de jouer avec des decks physiques.

Si vous êtes curieux de savoir ce que propose ce jeu vidéo roguelike populaire qui fait maintenant le saut dans l’univers de Jeux de sociétéConsultez notre critique de Slay the Spire.

