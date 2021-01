Malgré la pandémie qui nous frappe, il existe un grand nombre de stations de ski où pratiquer des sports d’hiver. Avec les précautions appropriées, les amateurs de neige peuvent profiter de leur sport préféré et utiliser des applications telles que Slopes, une application de sport qui fait maintenant ses débuts sur Android.

Slopes fait le saut depuis iOS, où il était déjà présent, et atteint maintenant l’écosystème des robots verts. Et il le fait pour servir de aide les skieurs en affichant des informations sur les stations de ski mais aussi comme base de données dans laquelle stocker les journées sportives.

Suivi des progrès dans la neige

Et est-ce que l’une des forces de Slopes est la statistiques obtenues à chaque téléchargement, avec la possibilité de les lire depuis le téléphone. A tout moment, lorsque l’on souhaite enregistrer une descente ou toute autre pratique, l’application collecte des statistiques telles que les vitesses maximales et moyennes, le temps, la distance …

De plus, comme il utilise le GPS pour suivre les itinéraires, il a une fonction pour atténuer la consommation de la batterie afin que le GPS se met en pause lorsque l’application détecte que nous ne skions pas, ce qui peut arriver lors de l’utilisation d’un ascenseur ou d’une file d’attente.

Slopes n’a pratiquement pas de composante sociale, même si cela vous permet de partager vos réalisations sur d’autres réseaux sociaux. Et pour connaître nos progrès a des classements privés où vous pouvez comparer les résultats avec vos amis.

De plus, et pour éviter les pannes et les événements imprévus, il propose des informations allant du numéro d’urgence de chaque station aux données et mises à jour sur les conditions à chaque station basé sur les données d’autres utilisateurs, quelque chose comme un Social Drive mais de la neige

Slopes est une application gratuite, mais il dispose également d’un abonnement premium qui élimine les restrictions sur le nombre de descentes, ajoute des vues satellites avancées et d’autres fonctions intéressantes telles que des cartes 3D interactives où vous pouvez reproduire vos courses directement sur le téléphone. L’abonnement est au prix de 4,99 euros par jour ou 24,99 dollars par an, trouvant également un plan hebdomadaire de 14,99 euros par an.

