Si vous attendiez le Black Friday pour acheter une Smart TV géante à un prix fou, c’est l’offre qu’il vous faut!

Bien que le Black Friday 2020 approche à grands pas, Amazon prend déjà les portefeuilles de nombreux accros aux bonnes affaires avec des offres difficiles à manquer.

Aujourd’hui, en particulier, nous avons soulevé une imposante Téléviseur intelligent Samsung de 50 pouces qui peut être le vôtre pour seulement 399 euros, plus que 100 euros en dessous de son prix officiel.

Achetez le Samsung Crystal UHD 50 pouces 2020 pour 399 euros sur Amazon

Avec un prix officiel de plus de 500 euros, nous sommes confrontés à une réduction plus que considérable, puisque pour 399 euros vous pouvez profiter d’un diagonale d’écran de 127 centimètres et la qualité d’image offerte par le processeur Crystal 4K, une puce spéciale qui optimise la couleur et la netteté.

Au Crystal UHD de Samsung, nous ajoutons le HDR 10+, un élégant conception sans cadre, des assistants vocaux intégrés, un son intelligent, le mode ambiant et de nombreuses autres fonctions qui vous permettront de tirer le meilleur parti d’une Smart TV comme celle-ci. De plus, grâce à la plate-forme Samsung, vous pouvez profiter d’innombrables contenus numériques tels que Netflix, HBO ou Disney +, entre autres.

Bref, une occasion en or de renouveler votre ancien téléviseur à un prix fou, profitez-en!

