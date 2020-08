El modelo en cuestión es la LG 65UK6470PLC, que tiene un panel IPS de nada menos que 65 pulgadas, por lo que se da un salto cualitativo en lo referente al tamaño bastante importante. En lo que tiene que ver con la definición, no se tendrá problema alguno ya que el dispositivo del que hablamos es compatible con resolución UHD (4 K) y ofrece una frecuencia de refresco de nada menos 1.600 Hz PMI. Para que todo sea adecuado, a este televisor no le falta soporte con contenidos HDR y HLG… pour voir la série de Amazon Prime Video est un groupe qui se consigue avec una muy alta calidad.

Como no puede ser de otra forma, a la Smart TV LG de la que hablamos no le falta sistema operativo, en este caso webOS y, por lo tanto, es possible d’accéder à una tienda en la que existen desarrollos que posibilitan personalizar la TV de la mejor forma posible. Si te preguntas por la calidad de sonido que tiene el dispositivo, el conjunto de altavoces que integra suma 20 W de potencia, por lo que es posible que te decidas por el uso of una barra de sonido de alta calidad. Eso sí, pas de compatibilité avec les technologies avec ejemplo DTS.

Buena oferta por la Smart TV LG que debes aprovechar

En estos momentos es posible conseguir el producto del que hablamos con un buen descuento que permite pagar menos de 600 euros par une Smart TV de 65 pulgadas que tiene una muy buena calidad et que es perfecta para ver contenidos of alta resolución como, por ejemplo, los juegos. Un excelente detalle a la hora de hacerse con este televisor es que se puede conseguir online sin tener que pagar nada por el envío. Dejamos el enlace de compra a continuación:

Una conectividad de mucha altura

Si esto es algo que te preocupa ya que tiene conectadas muchas cosas habituualmente, como por ejemplo una consola o barra de sonido, hay que decir que la LG 65UK6470PLC responde a la perfección. Un ejemplo de lo que decimos es que dispone de tres puertos HDMI; Ethernet; dos USB; y salidas de sonido tanto analógico como digital óptica. Aparte, también tiene opciones inalámbricas como por ejemplo Bluetooth et WiFi. Es decir, que no le falta de nada a este televisor para ser siempre una solución adecuada en este apartado.

Para finalizar, hay que comentar que las dimensions de la Smart TV LG que está en oferta son de 911 x 1468 x 311 millimètres incluyendo la base de sólo un elemento. Esto asegura que se puede colocar de forma bastante sencilla y no es specialmente grande para ser un modelo de 65 pulgadas. No le falta compatibilidad con los soportes VESA y, además, los marcos que integra de color negro son bastante reducidos. El caso, es que es una excellent opción de compra este equipo ahora si se desea dar el salto a las TV de grandes dimensions.