El modelo en cuestión del que hablamos es la Samsung 55Q80R, que tiene una pantalla de 55 pulgadas siendo el panneau integrado con retroiluminación QLED (uno de los mejores que ofrece la compañía coreana en el mercado actualmente). Algunos detalles que son important de este components es que tiene una resolución 4K y frecuencia de 3.700 Hz PQI, un compagnon todo esto avec una relación de aspecto de 16: 9. Como no puede ser de otra forma, este producto es compatible con contenidos HDR10 y, adicionalmente, hay que decir que cuenta con un procesador Processeur quantique que optimiza las imágenes que se muestran.

Una de las cosas que se deben conocer de esta Smart TV Samsung es que cuenta con Inteligencia Artificielle que ayuda de forma efectiva a que los ajustes por tipo de contenidos, como por ejemplo eventos deportivos o juegos de consolas sea siempre el mejor para el usuario. Algo que nos parece tan curioso como positivo es que el televisor del que hablamos cuenta con tecnología Noir dynamique pour que vous ayez du foin et que vous obteniez les meilleurs résultats possibles y Direct full array plus que optimiza la gestión de los colores.

Gran conectividad y mejor oferta por la Smart TV Samsung

Si vous préférez si vous avez un problème avec un téléviseur connecté à un televisor todo tipo de accessorios, como por ejemplo barras de sonido with subwoofer, hay that decir that a the Samsung 55Q80R no the falta de nada. Así, por ejemplo, se incluyen cuatro puertos HDMI y dos USB que permiten grabar o conectar discos externos (sin olvidar que existe salida de sonido óptica digital y Ethernet). En el apartado inalámbricos, este modelo ofrece WiFi double bande pour accéder à Internet y, aussi, Bluetooth por si es necesario. Muy completo este producto.

En lo que tiene que ver con la oferta existente, hay que decir que el descuento permite ahorrar nada menos que 110 euros en la compra de esta Smart TV Samsung, una cantidad a tener muy en cuenta en un télévisor de pantalla grande con una calidad de imagen muy alta. Con un sonido potente de 40 W y compatibilidad con tecnologías como Dolby (y que permite un sonido envolvente tipo 4.1), dejamos a continuación el enlace de compra online donde ahora mismo no se tiene que pagar nada por el envío… Algo que aumenta el atractivo por este dispositivo.

Détaille un téléviseur conocer de este

Uno de los que se debe conocer es que ofrece acceso a los asistentes de voz como el propio de Google ou Alexa d’Amazon, y entre autres cosas cuenta con soporte para VESA, por lo que se puede colgar esta Smart TV Samsung en la pared sin problemas. Por cierto, es important indicar que, aunque estamos ante una Smart TV de pantalla grande, las dimensions que tiene el producto son bastante comédidas (siempre con soporte): 1230,6 x 792,6 x 237,5 milímetros.