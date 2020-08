Quelques spectacles et la meilleure chose à propos du ThunderDome n’est pas le mur des visages d’appels Zoom ni le bruit de la foule parfois synchronisé, mais la scène de la taille de la WWE sur laquelle les lutteurs émergent.

Plusieurs artistes ont expérimenté comment émouvoir avec le public à la maison lors de leur arrivée, mais l’espace à l’intérieur du Amway Center d’Orlando a au moins fourni une élévation littérale aux Superstars qui ne sont pas souvent créatives de la société elle-même. Et une telle chose n’a jamais été aussi nécessaire.

Le b * stard mondial en cours a forcé toute la production à entrer dans le Performance Center et – si vous choisissez de croire la plus récente excuse de Vince McMahon – a été la raison d’une baisse des notes plus forte que d’habitude cette année. Bien qu’une baisse soit très tendance pour l’entreprise au cours de la dernière décennie, il a par inadvertance raison sur la façon dont le public reçoit son talent. Le joueur de 75 ans déchire les scripts de Raw d’une manière pour laquelle il se moquait de la direction de la WCW, apparemment inconscient à quel point cela est dommageable pour les progrès de la création d’étoiles.

Le style de production de McMahon garantit toujours que la WWE ressemble aux grandes ligues, et c’est la seule chose que son entreprise peut encore faire au plus haut niveau. Ce qui était prescient dans les années 80, une nécessité dans les années 90, et prévu dans les années 10, est devenu extrêmement fortuit dans les années 20. Avec si peu de sens à la télévision de la WWE, l’esthétique en est venue à tout signifier.

C’était beaucoup plus agréable quand on pouvait avoir les deux …

