La reconnaissance des employés fait partie intégrante de la gestion de votre entreprise. Dina Gerdeman, collaboratrice de la Harvard Business School, écrit: «Les entreprises dotées de programmes de reconnaissance solides bénéficient d’une productivité accrue, d’un taux de rotation des emplois inférieur et d’un meilleur retour sur investissement que les autres entreprises des mêmes secteurs.» Dans une grande organisation, les gestionnaires et les membres de l’équipe ne peuvent pas simplement exprimer leur appréciation de manière informelle et informelle. Les employés sont souvent répartis dans le monde entier, sur le terrain ou à distance. Gerdeman écrit: «Plus de 80% des employés américains disent ne pas se sentir reconnus ou récompensés, malgré le fait que les entreprises américaines consacrent plus d’un cinquième de leur budget aux salaires.» Un logiciel de reconnaissance des employés permet de remarquer et d’apprécier les efforts de chacun, quelle que soit l’échelle.

Si vous êtes prêt à passer à l’étape suivante en choisissant le bon logiciel de reconnaissance des employés, nous avons rassemblé 11 points que vous devez garder à l’esprit. Avant de pouvoir utiliser ces conseils, cependant, vous avez besoin de deux connaissances:

Vous devez savoir comment capter l’intérêt des employés

À l’échelle nationale, seuls 37% des travailleurs se disent satisfaits de la manière dont leur entreprise exprime leur appréciation, mais les employés n’utiliseront pas un programme dont ils ne connaissent pas grand-chose. Le fournisseur de votre programme de reconnaissance des employés devrait être en mesure de vous aider à faire connaître la plate-forme que vous utilisez. Un fournisseur expert aidera les dirigeants de votre entreprise à élaborer une stratégie de communication percutante, grâce à des campagnes de messagerie qui atteignent chaque employé. Il est également essentiel de réaliser que les employés en déplacement peuvent compter davantage sur les appareils mobiles que sur leurs ordinateurs, et tout programme de reconnaissance doit transiter par tous les canaux.

Vous devez savoir ce que proposent les principaux fournisseurs de logiciels de reconnaissance des employés

Avant de pouvoir choisir entre des produits, vous devez savoir ce qui est possible dans ce domaine de logiciels. Un excellent indicateur à rechercher est la satisfaction élevée des clients. Les fournisseurs de logiciels de reconnaissance des employés doivent devenir le partenaire de votre entreprise et doivent démontrer un intérêt pour votre réussite qui va au-delà du simple savoir-faire de la vente. Votre fournisseur de logiciels doit également être actif à vos côtés, déterminé à maximiser l’utilisation et l’adoption de votre programme de reconnaissance. Ce n’est que lorsqu’une plate-forme suscite l’intérêt des employés et les maintient engagés qu’elle peut devenir utile en tant que canal de reconnaissance.

La liste de contrôle en 11 points suivante vous donnera un aperçu rapide de la sélection de votre logiciel de reconnaissance des employés:

1. Sécurité

L’avantage de votre entreprise réside en partie dans ses données propriétaires. Un moyen rapide de vérifier le sérieux de l’approche de sécurité d’une plate-forme de reconnaissance est de voir si elle possède une certification de sécurité. La norme ISO 27001 ou des certifications similaires internationalement acceptées témoignent de l’engagement et de l’investissement d’une organisation dans la sécurité. La sélection d’un fournisseur avec ces certifications sera essentielle pour convaincre vos parties prenantes de la sécurité de l’information avec une nouvelle plate-forme.

2. Compatibilité avec les systèmes existants

Combien de systèmes différents sont utilisés simultanément dans votre organisation? Dans les seuls RH, vous utilisez probablement plusieurs produits, et cela ne commence même pas à inclure tous les logiciels spécifiques à l’emploi sur lesquels vos employés comptent. Une plate-forme de reconnaissance doit s’intégrer de manière transparente aux systèmes de base du lieu de travail, en particulier ceux utilisés dans les RH. Une connexion unique permettra à votre personnel d’accéder à tous les systèmes RH importants à la fois.

3. Une solution unifiée

Si vous avez des programmes et des services répartis sur une vaste zone géographique, chacun d’entre eux peut avoir développé son propre processus de reconnaissance des employés. Lorsque vous évaluez un logiciel de reconnaissance des employés, vous en voulez un qui peut unifier toutes ces solutions cloisonnées et les rassembler dans un tableau de bord rentable.

4. Rapports en temps réel

Vous ne voulez pas avoir à planifier ou planifier votre accès aux données de reconnaissance. Au lieu de cela, votre logiciel doit être à votre écoute, capable de vous donner des informations précieuses et de vous dire à tout moment en temps réel combien de reconnaissances ont été envoyées et reçues et à quoi ressemble votre budget.

5. Connaissance budgétaire

Lorsque votre programme de reconnaissance comprend une reconnaissance monétaire et des échanges de récompenses, vous devez savoir combien vous pouvez dépenser. Les gestionnaires ont besoin de flexibilité pour diriger ce financement, tout en étant convaincus de respecter l’investissement global prévu. Les meilleures plates-formes de reconnaissance permettent aux responsables de programme et aux parties prenantes de définir rapidement des budgets de dépenses de reconnaissance pour chaque niveau d’employé.

6. Expérience utilisateur amusante

Le logiciel de reconnaissance des employés que vous choisissez doit refléter les valeurs et la mission de votre organisation, tout en offrant aux employés une expérience utilisateur facile. Le concept de plaisir en vaut la peine, et il se marie naturellement avec l’innovation et la simplicité. Choisissez une plate-forme avec laquelle vos employés peuvent jouer et avec laquelle ils seront impatients d’utiliser régulièrement.

7. Connaissances de pointe

À quoi ressemble la moyenne de votre secteur, en ce qui concerne le coût moyen du programme, le nombre de reconnaissances envoyées par fonction, les dépenses annuelles et d’autres indicateurs de performance clés? Lorsque vous sélectionnez un logiciel de reconnaissance des employés, le fournisseur doit avoir ces données d’analyse comparative à portée de main. De plus, les meilleures pratiques de l’industrie continuent d’évoluer, et votre meilleure autorité sur ces tendances devrait être fournie par un expert et partenaire dédié en reconnaissance des employés.

8. Liens avec les valeurs de l’entreprise

La santé organisationnelle peut être mesurée par la mesure dans laquelle la culture de votre lieu de travail s’aligne sur les valeurs de l’entreprise. Chaque reconnaissance des employés doit être liée à une valeur d’entreprise. Les meilleurs logiciels de reconnaissance des employés facilitent cette tâche et la rendent également transparente dans toute l’organisation.

9. Facilité de reconnaissance

Lorsque vous cherchez à créer une culture de reconnaissance dans votre entreprise, il doit être très facile pour les employés de s’exprimer mutuellement. Les meilleures plates-formes facilitent la reconnaissance spontanée qui circule dans toutes les directions à travers l’organisation, plutôt que seulement du haut vers le bas. Simplifiez le processus de reconnaissance pour chaque employé à tous les niveaux de votre organisation.

10. Louanges publiques

De par sa nature même, les éloges et la reconnaissance devraient être une affaire publique. Un employé qui est loué mérite que son excellence soit vue par tout le monde autour de lui. La transparence rend non seulement la reconnaissance plus significative et promeut les valeurs de l’entreprise dans toute l’organisation; il empêche l’utilisation abusive de récompenses monétaires qui, autrement, pourraient passer inaperçues.

11. Reconnaissance sociale

La reconnaissance non monétaire ou sociale a un pouvoir énorme. Votre plateforme de reconnaissance des employés doit intégrer cette option, afin d’activer tous les motivateurs psychologiques qui ne sont pas motivés par des récompenses en espèces. Les travailleurs ont besoin de ressentir un sentiment d’appartenance, d’apporter une contribution à leur équipe et d’accomplir un travail qui est intrinsèquement précieux en soi. En fait, la reconnaissance sociale est 4 fois plus susceptible d’améliorer le cours des actions et 2 fois plus susceptible d’améliorer la performance individuelle.

Le choix du bon partenaire pour le logiciel de reconnaissance des employés de votre entreprise est un élément essentiel du succès futur. Téléchargez notre guide de l’acheteur sur les logiciels de reconnaissance pour obtenir un aperçu plus approfondi de chacun des points décrits ci-dessus et apprendre à créer un programme de reconnaissance à fort impact.