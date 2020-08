Pour se démarquer de la concurrence dans un monde de plus en plus numérique, la marque ou l’empreinte numérique d’une entreprise doit être unique et mémorable. Voici 11 éléments essentiels que votre organisation devrait prendre en compte lors du développement d’une identité de marque numérique qui ne manquera pas de vous faire remarquer.

Quelle est la particularité de votre marque / empreinte numérique qui vous distingue, et comment d’autres personnes peuvent-elles imiter ce point?

1. Conception graphique

Notre entreprise aime expérimenter notre conception graphique pour se démarquer des autres marques et offrir aux utilisateurs une expérience amusante sur notre site. Il est important de concevoir des graphiques personnalisés pour votre marque afin que votre image de marque soit unique et ne ressemble à aucune autre entreprise. – Jared Atchison, WPForms

2. Fonctionnalité

Nous ne nous soucions pas de la conception de notre page. Nous nous soucions que cela fonctionne. Nous n’écrivons pas de contenu moelleux. Nous créons des recherches originales directes. Nos e-mails sont parfois aussi courts qu’une ligne car ils ne contiennent que l’essentiel. Si vous regardez les sites Web de certaines des entreprises du Fortune 500, vous remarquerez que la majorité vendent et font de la publicité de manière plus pragmatique. – Joey Bertschler, bitgrit

3. Examens approfondis

Nous nous considérons comme étant à la pointe des revues approfondies pour une majorité de produits et / ou services dans notre créneau (finances personnelles). Étant donné que presque tous les consommateurs recherchent des avis en ligne avant de décider d’un achat, nous pensons que cela a amélioré notre marque numérique et notre empreinte. Les autres entreprises devraient envisager de faire de même, car cela a bien fonctionné pour nous. – Andrew Schrage, Finances personnelles Money Crashers

4. Combinaison de marques personnelles et commerciales

J’ai travaillé sur le développement de ma marque personnelle parallèlement à mes projets commerciaux. Ils sont liés, mais pas exactement les mêmes. J’essaie de les garder quelque peu séparés, mais quand ils se croisent, c’est fait de manière réfléchie et significative. Les gens peuvent imiter cela en conservant soigneusement le contenu et les idées via des canaux personnels adjacents à leur entreprise, mais pas seulement à propos de leur entreprise. – Thomas Griffin, OptinMonster

5. Être sans relâche utile

Mon entreprise se positionne comme une aide sans relâche. Nous donnons la plupart de nos meilleures informations aux gens parce que nous voulons aider tout le monde à réussir. Nous écoutons nos clients et prospects, puis créons du contenu qui répond à leurs questions et préoccupations. Ce n’est qu’après les avoir aidés à surmonter leur obstacle que nous proposons nos propres produits comme solution. – Josh Kohlbach, Suite en gros

6. Un accent sur le talent

Nous jouons sur le long terme. Étant essentiellement dans une industrie de la conception graphique, il est impératif pour notre entreprise d’avoir des talents bien formés et mis à jour à bord en tout temps. Il est facile d’obtenir quelques contrats et de gagner rapidement de l’argent, mais si vous prévoyez d’atteindre des objectifs élevés, vous devez vous préparer à long terme. – Kelly Richardson, Infobrandz

7. Présentation du produit

Je pense que la façon dont nous proposons nos produits nous distingue de nombreuses autres entreprises. Au lieu de regrouper des fonctionnalités et des programmes que nos clients n’utilisent pas, nous proposons un plan qui permet aux visiteurs de choisir les produits et fonctionnalités exacts qu’ils souhaitent avant leur achat. Vous pouvez émuler cette stratégie en sondant votre public et en trouvant vos fonctionnalités et produits autonomes les plus populaires. – John Brackett, Smash Balloon LLC

8. Être axé sur le produit

Je pense que ce qui nous distingue sur un marché où il y a beaucoup de plugins, c’est que nous sommes vraiment axés sur les produits. Nous comptons sur notre produit pour parler le plus. Toutes nos stratégies marketing et SEO sont construites autour de l’existant. Il est assez clair que nous avons un produit que les gens peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs et c’est ce à quoi nous faisons de notre mieux. – Blair Williams, MemberPress

9. Simplicité

Notre entreprise a grandi et continue de prospérer parce que nous veillons à rendre notre public heureux. Nos guides de style, nos groupes Facebook et chaque mise à jour de produit que nous effectuons visent à simplifier les choses pour les personnes qui ne savent pas coder. Je crois que c’est notre compréhension claire de ce dont nos clients ont besoin qui se reflète dans notre travail, ce qui nous rend différents. – Syed Balkhi, WPBeginner

10. Être axé sur la réussite client

Je pense que le fait que nous nous concentrons sur la réussite client nous distingue en tant que marque. J’ai rencontré de nombreuses entreprises avec un support client médiocre et aucune équipe de réussite client. Ces deux facteurs peuvent faire chuter votre fidélisation de la clientèle. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les ventes, nous passons beaucoup de temps à chercher des moyens d’améliorer la réussite des clients longtemps après que quelqu’un achète un produit sur notre site Web. – Chris Christoff, MonsterInsights

11. Engagement du public

Engagez-vous avec votre public. Trop souvent, les chefs d’entreprise entretiennent une relation «postez-le et oubliez-le» avec leur suivi social et leur marque numérique. Pour me démarquer, je prends toujours une minute ici et là pour répondre aux commentaires et aux questions et pour vérifier auprès de mon réseau professionnel. J’offre des conseils utiles dans la mesure du possible, ce qui aide à établir ma position en tant qu’autorité au sein de mon secteur. – Tyler Gallagher, Regal Assets