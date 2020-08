Alors que les grandes économies mondiales tentent de redémarrer après le coup dur causé par la pandémie de Covid, de nombreuses questions se posent dans la tête des investisseurs.

Tout d’abord: comment survivre à la phase de récession lors d’une urgence coronavirus?

Ramit Singh Sethi c’est un Consultant financier et entrepreneur américain et l’auteur du Best Seller du New York Times 2009 « Comment allez-vous devenir riche » a tenté de répondre à la question.

«Face à une récession, de nombreuses personnes se figent et attendent que quelqu’un leur dise que tout ira bien. Il n’y a plus rien de mal. Au contraire, il faut reconnaître la réalité, faire un plan et agir en conséquence », a expliqué Sethi, résumant trois règles d’or.

1- Prenez soin de votre famille et de vos amis

La première n’est pas une règle rigide, mais plutôt émotionnelle.

«Pour moi, cela signifiait emmener ma famille dans un endroit sûr. J’ai utilisé l’argent pour prendre des décisions rapides que je n’aurais pas normalement prises. Nous avons loué une voiture, trouvé un endroit sûr et sommes partis: nous n’avons pas priorisé les coûts par rapport à la sécurité de la famille et des amis. Pendant les périodes difficiles comme la pandémie et la récession qui a suivi, les coûts sont secondaires. La priorité est de prendre soin de votre entourage ».

2 – Ne vendez pas vos placements pendant une récession

La deuxième règle est simple: maintenez vos placements et gardez le cap.

«Le marché fluctue, mais avec le temps, il a tendance à augmenter avec un rendement moyen d’environ 7 à 8% par an. Notez que j’ai dit moyenne. Certains pourraient augmenter de 25%. Certaines années, il pourrait diminuer de 14%. Cependant, en moyenne, c’est ce que nous dit le retour historique. Un choix judicieux est de ne pas vendre vos investissements. En effet, si vous pouvez continuer à investir pendant une récession, vous vous en tirerez probablement très, très bien ».

3 – Toujours à la recherche de nouvelles opportunités

La règle numéro trois est recherchez de nouvelles opportunités. «Si vous jouez la défense et que vous la dirigez: il est temps de commencer à chercher des opportunités», dit Sethi