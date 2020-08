août

Les entreprises de la plupart des secteurs sont en difficulté. Selon LinkedIn de juin 2020 aux États-Unis Recovery Tracker, les facteurs clés du marché du travail ne se sont pas améliorés, tels que le taux d’embauche, les offres d’emploi et la confiance des employeurs. Il est important pour les entreprises de trouver des opportunités qui maintiennent ou augmentent leurs revenus, ainsi que de fonctionner de manière rentable étant donné la nouvelle normalité aux États-Unis. la demande des consommateurs et B2B.

Cependant, il existe des tendances à long terme qui sont trop perturbatrices pour être ignorées. Un changement radical dans le comportement des consommateurs est l’utilisation croissante des applications de messagerie pour plus que l’envoi et la réception de textes. Les applications de commerce électronique et de messagerie sociale permettent aux internautes d’envoyer des paiements, de réserver des réservations, de regarder des contenus multimédias et d’acheter des articles, parmi de nombreuses fonctionnalités. Les chatbots libèrent la puissance du social et du commerce électronique en fournissant un support client 24/7, toute l’année.

Il existe un certain nombre de robots conversationnels assistés par l’intelligence artificielle (IA) qui peuvent aider à donner à votre entreprise un avantage concurrentiel pour acquérir des ventes, automatiser le support client et économiser de l’argent. En voici trois que je recommande personnellement.

Fondée en 2016, des stratèges chevronnés de la School of Bots, basée à San Diego, en Californie, aident les spécialistes du marketing et les entreprises à acquérir des ventes, à automatiser les opérations et à fournir un engagement client 24h / 24 et 7j / 7, principalement via des chatbots déployés sur Facebook Messenger et SMS, avec une formation disponible pour d’autres grands messages plates-formes. Les experts de School of Bots enseignent des stratégies éprouvées sur des plateformes avec lesquelles ils ont des partenariats étroits et créent des systèmes de marketing de chatbot personnalisés pour les startups et les consultants. Un exemple d’un tel bot sur mesure pourrait accompagner un prospect dans l’entonnoir de vente et le pousser dans une transaction éventuelle.

«Cette année, plus de gens utilisent des applications de messagerie que des plateformes de réseaux sociaux, selon eMarketer, et cela pourrait indiquer un changement majeur dans le comportement des consommateurs», déclare Kyle Willis, PDG de School of Bots. E-HUB, la plateforme de formation de chatbot de l’entreprise, donne aux membres accès à des listes de contrôle, des vidéos pédagogiques, des procédures opérationnelles standard et un mentorat pratique. Après avoir suivi une formation, les membres sont accrédités pour offrir des services de conseil et d’agence. De plus, la plate-forme permet aux participants d’obtenir des certifications, d’embaucher des constructeurs de robots qualifiés ou de se faire embaucher et de se connecter avec d’autres membres dans un espace de coworking virtuel.

School of Bots travaille avec des outils tels que ManyChat, qui fournit une portée via Facebook et, explique Natasha Takahashi, cofondatrice de School of Bots, « possède des capacités supérieures d’automatisation et de suivi qui nous permettent de produire un retour sur investissement maximal ».

Les bots peuvent être une solution partielle pour les entreprises qui ont licencié du personnel de support client pendant la récession. Les robots automatisés empêchent les consommateurs de visiter des sites concurrents et aident donc à saisir des opportunités de vente. De plus, ils rationalisent les opérations et augmentent la productivité. Ils peuvent être programmés pour répondre aux questions fréquemment posées, réserver une réunion avec un représentant commercial, résoudre les problèmes et amener les acheteurs en ligne à passer à la caisse.

Drift se positionne comme une «plateforme de marketing conversationnel» pour mettre en valeur les fonctionnalités génératrices de revenus de ses bots. La société est un fournisseur de solutions bien connu qui installe des chatbots capables de qualifier des prospects 24/7/365. Les bots de Drift sont utilisés par de grandes marques telles que GrubHub, GitHub, Marketo et Ellie Mae. La technologie est également davantage orientée vers les ventes B2B et les cas d’utilisation en entreprise. L’IA conversationnelle de Drift peut dire quand un utilisateur fait une déclaration (au lieu de poser une question) afin de pouvoir recommander certains produits et afficher les prix. Les autres fonctionnalités incluent la réservation automatique de réunions, ainsi que l’acheminement des conversations vers une équipe de vente.

Selon une enquête Drift publiée sur Salesforce.com, les gens utilisent des robots pour les principales raisons: 32% obtiennent une réponse à une question; 29% reçoivent une explication détaillée; 27 pour cent résolvent un problème; et 27% reçoivent un service client. Les robots donnent aux entreprises un avantage concurrentiel étant donné la préférence actuelle des consommateurs pour interagir avec les applications de messagerie. De plus, une grande partie des utilisateurs mobiles veulent des réponses immédiates aux requêtes. Cette capacité automatisée de donner un engagement en temps réel augmente la mise pour chaque entreprise B2B et B2C.

Selon une enquête Accenture de 2018, 56% des dirigeants affirment que les robots conversationnels perturbent leur secteur, et 57% affirment que la technologie peut générer des retours sur investissement importants avec un minimum d’effort. L’IA et l’apprentissage automatique sont les innovations les plus révolutionnaires de notre vie, et une mauvaise récession n’empêchera pas l’adoption d’interfaces conversationnelles automatisées. Ces plates-formes sont de plus en plus sophistiquées. Par exemple, l’IA s’améliore dans le traitement du langage naturel (PNL), ce qui permet à la technologie d’avoir un dialogue conversationnel avec les humains.

Intercom existe depuis près d’une décennie et déploie des robots personnalisés qui engagent les prospects, acheminent les conversations et réduisent le besoin de formulaires Web et d’e-mails. La société propose à ses clients une application Business Messenger propriétaire qui fournit des réponses automatisées en temps réel. Ce logiciel de messagerie permet à Intercom de se différencier sur le marché des robots. La plupart des utilisateurs B2B reçoivent les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales en temps opportun. Cela inclut les informations du tableau de bord telles que l’état de la commande, les données de facturation et les articles éducatifs dans l’application de messagerie. Dans une interview de Bloomberg en 2018, le PDG Eoghan McCabe a noté que les e-mails sont de plus en plus inefficaces et que de plus en plus de professionnels et de consommateurs se tournent vers des applications de messagerie pour la communication commerciale en temps réel.

Intercom crée des solutions de chatbot pour aider les entreprises à prendre des décisions d’achat, par exemple en personnalisant les expériences d’achat et en proposant des visites de produits. L’accès à certaines fonctionnalités dépend de votre abonnement mensuel. Un plan de base comprend le chat en direct et la messagerie sortante, tandis qu’un plan avancé est davantage orienté vers la génération de leads B2B, des flux de travail automatisés et des outils de reporting.

Les chatbots sont d’excellents outils de vente qui sont de plus en plus utilisés en B2B et B2C, et ils offrent un avantage concurrentiel en permettant aux entreprises d’offrir un support client 24/7. Parce que les robots sont de plus en plus sophistiqués, ils peuvent être programmés pour réserver des réservations, organiser des réunions et d’autres fonctions sans intervention humaine. Ils peuvent également être mis en œuvre de manière rentable par rapport à l’embauche de personnel humain. Alors que toutes les entreprises resserrent leurs portefeuilles, le moment est venu d’envisager d’automatiser l’expérience client là où vous le pouvez.