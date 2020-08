Avec Covid-19 créant le chaos mondial, il peut être frustrant de rester à la maison. Heureusement, cela ne signifie pas que vous devez passer à côté des plus beaux paysages et sites culturels d’Europe. Il existe des moyens créatifs d’explorer de nombreux pays et villes jusqu’à ce que vous puissiez les visiter en personne.

Visites virtuelles en ligne

Berlin est l’une des villes les plus intéressantes et passionnantes du monde et l’un des centres culturels d’Allemagne avec un large éventail de spectacles, d’événements et de lieux pour passer une bonne soirée. Le théâtre populaire Schaubühne a créé un programme en ligne avec des spectacles quotidiens pour apporter un morceau de la culture berlinoise chez vous.

Par ailleurs, la scène des clubs berlinois a décidé de faire quelque chose pour lutter contre le manque de soirées dansantes actuellement organisées. Vous pouvez maintenant écouter des DJ sets exclusifs et faire bouger les pieds. Il offre une chance unique pour une fête avec toute la famille.

Visitez l’élégante structure en fer de la ville de l’amour, la Tour Eiffel et admirez la capitale française dans toute sa splendeur. C’est une expérience que même ceux qui ont peur des hauteurs peuvent profiter. Découvrez la culture française en regardant les spectacles réguliers de la Comédie-Française ou visitez le musée d’Orsay pour découvrir des œuvres d’art exquises des XIXe et XXe siècles. La ville diversifiée de Londres propose de nombreuses offres en ligne, y compris des sites célèbres tels que le palais de Buckingham ou les chambres du Parlement. Vous pouvez également regarder de plus près de nombreux sites célèbres en cliquant à l’endroit où vous voulez aller depuis le sommet du Londen Eye, avec une vue à 360 °.

Le Théâtre national diffuse également des pièces de théâtre en direct.

Si vous souhaitez vous immerger dans la culture de Rome, vous pouvez visiter Musei Vaticani en ligne pour avoir une vue à 360 ° sur la chapelle Sixtine. Vous pouvez également participer à une visite virtuelle à pied de plus de cinq heures sur YouTube HD pour découvrir les sons et les images de la ville et découvrir des faits sur les ruines antiques tout en admirant de près des sites célèbres comme le Colisée. Dublin est toujours une expérience amusante, même en ligne. Il existe de nombreuses visites virtuelles de la liste des seaux, comme se promener sur la rivière Liffey via le pont Ha’penny, jeter un coup d’œil dans l’emblématique Guinness Storehouse et admirer le célèbre St.

Patrick’s Church. Ces visites virtuelles de l’Europe ne sont pas seulement un excellent moyen de passer le temps, elles vous serviront également d’une grande inspiration pour commencer à planifier votre prochain voyage.