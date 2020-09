septembre

3, 2020

Instagram a créé Reels, une nouvelle façon de s’engager et de se connecter avec vos abonnés et votre public, mais cela aidera-t-il les marques à se développer et à se démarquer dans le bruit chaotique actuel sur les médias sociaux?

Reels est la dernière fonctionnalité d’Instagram lancée début août en tant que concurrent de TikTok. Les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais créer du mordant–vidéos de taille, conseils de partage, inspiration ou lumière–bonne ambiance chaleureuse. Au début, TikTok a attiré un public d’adolescents et de jeunes adultes, mais a récemment commencé à attirer plus d’entrepreneurs en tirant parti de la plate-forme pour servir de générateur de leads pour leur marque.

Voici comment vous pouvez commencer à utiliser Reels dans un but similaire et développer à la fois votre entreprise et la portée de votre marque:

Étudiez la série de tutoriels d’Instagram pour vous aider à créer un look et une sensation pour votre bobine.Créez un storyboard de ce que vous souhaitez partager en tant que conseils qui correspondent à votre marque. Le partage de trois conseils semble être un format facile qui peut vous aider à concevoir votre première bobine. Pratiquez quelques fois avant de publier votre première bobine. Vous pouvez facilement supprimer et réessayer. Lors de la création de votre première bobine, essayez d’utiliser toutes les fonctionnalités qu’offre Instagram Reels: musique, police, style de police. Notez que certains utilisateurs d’Instagram ont signalé que l’option musique n’est pas disponible. Utilisez les nouveaux biens immobiliers pour vous démarquer davantage. Commencer à créer du contenu sur IG Reels vous donnera naturellement un effet de levier et vous aidera à partager votre chaîne sous forme de suggestions aux personnes qui regardent Reels. Créer des conseils liés à votre expertise et à votre secteur d’activité tout en le rendant amusant peut vous aider à susciter l’intérêt, à développer la connectivité et à générer des ventes. Utilisez une audience et un engagement plus longs des abonnés. « Ma première bobine montrait juste un hack de masque facial où j’ai ajouté des boutons à mon bonnet chirurgical pour soulager la pression des boucles d’oreille des masques KN95 », explique Shasa Hu, dermatologue de Miami et cofondatrice de MyBiaLife, elle n’a créé que deux bobines, une sur des procédures plasma riches en plaquettes et une autre sur les conseils des masques Covid. Les deux Reels ont déjà recueilli près de 32 000 vues. « Bien que le contenu ne portait pas directement sur les procédures cosmétiques ou les soins de la peau, il partageait des informations qui peuvent bénéficier aux agents de santé de première ligne. »Améliorez votre connexion avec les abonnés et augmentez vos ventes. Les bobines facilitent la réutilisation du contenu et les abonnés sont plus engagés à écouter les messages, car le contenu est plus amusant et engageant. Plus les abonnés restent connectés longtemps, plus votre connectivité sera profonde, ce qui est un excellent moyen de vous convertir aux ventes.

« IG Reels a définitivement une courbe d’apprentissage semi-raide, même pour les utilisateurs avertis », explique le Dr Hu. « Par exemple, il n’est pas très clair que vous pouvez ajouter du texte et des graphiques à différents cadres de chaque bobine. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre comment ajouter et modifier une bobine IG … soyez patient, jouez avec le texte, les graphiques et les GIF superposés sur votre bobine, et lisez la bobine pour voir comment vos modifications apparaissent. «