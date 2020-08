Faites une pause dans les troubles quotidiens de cette année pour vous inspirer des histoires d’autres personnes qui ont affronté l’adversité et l’ont surmontée.

août

28, 2020

5 min de lecture

Peu importe à qui vous demandez – 2020 a été une année épuisante. Entre une pandémie mondiale, des troubles politiques et une récession économique sans précédent, il est facile de se sentir opprimé.

Bien qu’il n’existe pas de moyen facile de sortir de ce funk, il n’ya jamais de mal à écouter les points de vue des autres. En lisant des livres axés sur l’autonomisation et le dépassement de l’adversité, vous pouvez vous sentir prêt à affronter tout ce que le monde a à vous lancer en 2020 et au-delà. Voici quelques-uns des meilleurs choix à l’heure actuelle.

une. Apprendre, améliorer, maîtriser: comment développer n’importe quelle compétence et y exceller par Nick Velasquez

Avec beaucoup de gens ayant plus de temps libre que jamais, beaucoup profitent de cette occasion pour acquérir de nouvelles compétences. Mais cela est souvent plus facile à dire qu’à faire. Apprendre, améliorer, maîtriser n’enseigne pas les bases d’une compétence particulière; il vous donne les outils dont vous avez besoin pour apprendre les choses plus rapidement et pleinement à l’avenir. Le nouveau livre de Nick Velasquez est un investissement précieux pour quiconque cherche à se développer et à évoluer continuellement au fil du temps.

deux. Grit: le pouvoir de la passion et de la persévérance par Angela Duckworth

Le titre ici dit tout. Dans Grit d’Angela Duckworth, le secret du succès réside entièrement dans son dévouement et son éthique de travail. Duckworth regarde partout, de West Point à la National Spelling Bee, et a trouvé une chose en commun: la détermination pure. Si vous cherchez à faire passer votre carrière au niveau supérieur grâce à un travail acharné, ce livre est fait pour vous.

3. Rébellion de responsabilité: une approche non conventionnelle de l’autonomisation personnelle par Kain Ramsay

Il peut sembler que nous réalisons certaines des plus grandes joies de la vie en évitant les responsabilités – faire des gaffes, prendre des vacances et ignorer les vrais problèmes au cœur de tout cela. Responsabilité La rébellion renverse cette logique en affirmant que progresser dans la vie ne consiste pas à ignorer les problèmes sous-jacents. Il s’agit de leur faire face. L’approche non conventionnelle du succès de Kain Ramsay peut en surprendre certains, mais les résultats sont difficiles à ignorer.

Quatre. À travers ce pont: une vision pour le changement et l’avenir de l’Amérique par John Lewis

La mort de John Lewis a envoyé le pays dans un état de deuil national, mais son influence ne doit pas s’arrêter là. À travers ce pont est une collection puissante de ses pensées, souvenirs et réflexions sur ce que c’était que de se battre pendant le mouvement des droits civiques et comment les gens peuvent utiliser cet esprit pour continuer à lutter pour la justice aujourd’hui. Le livre n’est pas facile à lire, mais la sagesse qu’il contient en vaut la peine.

5. Le paradoxe de l’autonomisation: sept vertus vitales pour transformer la lutte en force par Ben Woodward

Pourquoi est-ce que nombre des révélations les plus importantes et les plus bouleversantes de personnes surviennent souvent après des moments de douleur profonde et de tragédie? Il n’y a pas de réponse facile à cette question, mais The Empowerment Paradox est un regard puissant sur ce que nous pourrions en tirer. Ben Woodward offre une perspective unique sur la façon dont nous pourrions prendre certaines des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et les transformer en progrès personnel.

6. Allumez votre carrière!: Stratégies et tactiques pour libérer votre potentiel par Kris Holmes

Les diplômés universitaires de cette année font actuellement face à plus d’incertitude sur le marché du travail que toute autre génération avant eux, et il n’y a pas de fin claire en vue. Le nouveau livre de Kris Holmes a peut-être été écrit avant que la pandémie ne frappe, mais le conseil est plus pertinent que jamais. Allumez votre carrière! est un incontournable pour tout demandeur d’emploi débutant.

7. Habitudes atomiques: un moyen facile et éprouvé de construire de bonnes habitudes et de briser les mauvaises par James Clear

Moins de deux ans, Atomic Habits est déjà quelque chose d’un classique moderne. James Clear utilise son livre pour donner un guide clair et simple pour refaire votre vie, en commençant par les petites choses. Si vous voulez qu’un grand changement entre dans votre vie, commencer par les habitudes quotidiennes pourrait bien être la méthode qui fonctionne le mieux.

8. Bretelles de bottes et bretelles de soutien-gorge: la formule pour passer du bas de la pierre à l’action dans toutes les situations par Sheila Mac

La pandémie a été difficile pour les hommes d’affaires de toutes formes et tailles, mais il ne fait aucun doute que les femmes ont été confrontées à un défi particulièrement poignant. Boot Straps & Bra Straps est un guide pratique pour toute femme qui espère faire passer sa carrière au niveau supérieur sans se sacrifier. Sheila Mac a déjà tout vécu elle-même, ce qui signifie que son livre a une vie de sagesse dont vous pouvez tirer parti.

Ils n’ont peut-être pas toutes les réponses, mais les livres sont un bon point de départ pour vous autonomiser. En choisissant quelques-unes des options de cette liste, vous pouvez vous présenter à tout un monde d’idées que vous pouvez utiliser pour apprendre et grandir.