En 2019 (on dirait qu’il y a dix ans, je sais), une étude de marché CCW a révélé que seulement 11% des clients se sentaient vraiment comme des marques. soigné d’améliorer leurs expériences. Et, un maigre 12% des clients ont l’impression que les marques ont réellement pris des mesures pour améliorer leur CX.

Ces statistiques ont validé ce que nous soupçonnons tous depuis un certain temps maintenant: les entreprises vantent l’orientation client, mais elles ne parviennent pas à écouter et à offrir les expériences que les clients souhaitent vraiment.

Avancez vers cette année, et les nouvelles tendances de consommation poussent encore plus les marques à innover. Avec la fermeture des magasins physiques et des lieux de travail, les consommateurs ont été contraints de se tourner vers les canaux numériques, comme le chat, les bases de connaissances d’auto-assistance et les SMS, pour obtenir de l’aide.

Une nouvelle étude CCW montre que Covid-19 a accéléré l’adoption du numérique par une grande majorité de consommateurs. Quelque 82% des consommateurs sont désormais à l’aise d’utiliser les canaux numériques pour résoudre leurs problèmes, du moins parfois.

À leur tour, ces consommateurs recherchent plus souvent un service omnicanal. Et avec près des trois quarts des consommateurs qui attendent un service cohérent sur tous les canaux, cela signifie que votre logiciel omnicanal doit offrir une expérience transparente à chaque interaction.

Alors que vous vous efforcez de suivre le rythme des demandes changeantes des clients et des nouvelles attentes omnicanales, comment pouvez-vous être sûr que vous disposez d’un logiciel qui répond aux besoins de votre entreprise?

Nous parcourons neuf fonctionnalités non négociables dont votre logiciel omnicanal a besoin, afin que vous puissiez offrir à vos clients.

1. Une interface simplifiée.

Plus de 80% des entreprises disent que leurs agents doivent rebondir entre plus d’un système pour soutenir leurs clients.

De plus, les responsables des centres de contact affirment que l’absence de bureau d’agent intégré est leur principal défi en matière de productivité.

«Les cinq principaux défis sont tous unis par un thème commun: l’effort des agents.» – Brian Cantor, CCW, étude de marché d’avril 2020

N’investissez pas dans des systèmes qui causent plus de douleur à vos agents. Lorsque vous le faites, la productivité, le moral et la satisfaction des clients en souffrent.

Trouvez un logiciel omnicanal qui facilite la vie de votre équipe. Il doit connecter le contexte de plusieurs plates-formes dans une interface simple. Mieux vos agents sont équipés, plus ils sont habilités à résoudre de vrais problèmes, sans avoir à intensifier chaque interaction.

2. ROI évident.

Les mauvaises expériences de service augmentent vos coûts opérationnels. Selon l’étude de marché d’août 2020 de CCW, 57% des consommateurs se plaindront directement à l’agent ou au superviseur après une mauvaise expérience, ce qui augmentera vos délais de traitement. Et, 54% supplémentaires se plaindront à leurs réseaux, ce qui rendra plus difficile de gagner de nouvelles affaires.

Votre logiciel omnicanal devrait améliorer le fonctionnement de votre entreprise. Cela devrait réduire les indicateurs clés associés aux coûts élevés des agents et de la productivité. La rationalisation de vos opérations avec une plate-forme intuitive aidera vos agents à passer moins de temps sur les tâches subalternes et plus de temps à résoudre les problèmes difficiles.

3. Coaching et formation en ligne.

Votre logiciel omnicanal intègre-t-il le coaching et la formation dans votre flux de travail quotidien? Alerte spoiler: votre vie est plus facile quand elle le fait.

En tant que manager, 70% de l’engagement et de l’expérience professionnelle de vos agents vous incombent. Vos agents ont besoin de commentaires et d’un accompagnement pertinent sur le moment. Ils ne veulent pas répéter les erreurs lors des appels des clients, car vous êtes trop débordé pour examiner régulièrement les interactions.

Pas de panique, il existe une solution. Pour vous, vos agents ET vos clients. La formation en ligne empêche vos agents de répéter les mauvais comportements, les transformant en mauvaises habitudes.

Une plate-forme omnicanale avec des outils de coaching intégrés vous permet de laisser des commentaires sur les interactions lorsque vous les examinez. Mieux encore, cela donne à vos agents un moyen d’absorber les commentaires sans sortir de leur file d’attente pour des sessions de formation intensives.

4. Rapports personnalisables.

Les données qui circulent dans votre centre de contact et les systèmes clients vous donnent une infinité d’informations sur vos clients. Mais les packages de rapports coûteux liés à des plates-formes typiques vous laissent souvent sans seau pour abaisser et récupérer toutes les informations.

Le logiciel omnicanal de votre centre de contact ne doit pas garder vos données sous clé. Les meilleures plateformes permettent de récolter et de manipuler vos données, quel que soit le canal. Et ils vous permettent de rendre compte de tout cela en un seul endroit.

Trop souvent, le reporting est une limitation majeure des plates-formes de centres de contact. Ce n’est pas nécessaire. Recherchez des partenaires qui vous permettent de créer des rapports en utilisant les données de chaque canal, historiquement et en temps réel. De cette façon, vous pouvez repérer les tendances et améliorer rapidement les performances.

5. Transitions fluides entre les canaux.

L’assemblage de dizaines de chaînes n’est pas omnicanal. Pour offrir l’expérience client que les clients modernes attendent de chaque marque, votre logiciel omnicanal doit faire plus que simplement prendre en charge plusieurs canaux. Il doit permettre à vos clients (et agents) de passer d’un endroit à un autre, sans mettre fin à l’interaction et sans perdre des tonnes de contexte.

6. Gestion de la qualité et des performances.

Aider vos agents à s’améliorer devrait être au cœur de votre logiciel omnicanal.

Recherchez des partenaires fournisseurs qui offrent des outils de coaching et de développement essentiels tels que des cartes de pointage, des enregistrements d’appels et des transcriptions, des tableaux de bord d’agents individuels et des vignettes de performance.

Un ensemble complet d’outils de gestion de la qualité et des performances permet à votre équipe de disposer de données et d’un contexte exploitables pour chaque moment de coaching. Et cela donne à vos agents (et superviseurs) une visibilité sur les performances quotidiennes. De cette façon, lorsque les agents se connectent pour la journée, ils peuvent suivre les progrès à chaque interaction. Et à la fin de la journée, ils peuvent savoir exactement où ils se situent par rapport à vos objectifs et à vos indicateurs de performance clés.

7. Intégrations de plate-forme.

Des systèmes disjoints plongent le potentiel de génération de revenus de votre centre de contacts. Près des deux tiers des responsables de centres de contact ont du mal à réaliser le retour sur investissement prévu de leur centre de contacts car ils ne peuvent pas intégrer leurs systèmes et canaux.

Combinez la puissance de votre logiciel de centre de contact omnicanal avec les autres systèmes que vous utilisez pour assister vos clients.

Les intégrations ouvertes vous offrent la liberté et la flexibilité nécessaires pour créer des solutions personnalisées qui répondent aux besoins uniques de votre entreprise, afin que vous puissiez rationaliser l’ensemble de votre parcours client.

8. Architecture cloud.

Il y a six mois, notre industrie considérait le travail à domicile comme une valeur aberrante. Qu’il soit trop coûteux ou jugé trop risqué, ce n’était tout simplement pas la norme. Jusqu’à ce que ce soit le cas. Selon Gartner, 35% de la main-d’œuvre chargée de l’expérience client devrait travailler à domicile d’ici 2023, contre 5% il y a à peine trois ans.

Les entreprises ont rapidement compris les difficultés des solutions sur site lorsqu’elles ont été forcées de déplacer leurs agents chez elles. Maintenant que nous avons vécu le changement de panique, il est temps de réévaluer en fonction de vos besoins, désirs et préférences. Si vous recherchez un nouveau logiciel omnicanal, investir dans l’architecture cloud est l’option à faible risque. Vous bénéficierez de plus de flexibilité dans vos environnements quotidiens et vous soutiendrez stratégiquement votre plan de continuité d’activité.

9. Routage et automatisation en fonction des besoins du client.

Vos clients veulent parler au bon agent qui peut résoudre leur problème, peu importe quand et comment ils contactent.

Trouvez des plates-formes omnicanales avec un routage intelligent et des flux d’appels pour aider vos clients à obtenir des résolutions plus rapidement.

Le routage basé sur les compétences envoie vos clients vers des agents dotés des compétences et de l’expertise technique nécessaires pour résoudre leurs problèmes du premier coup. De plus, l’ajout de bots à votre flux de travail de routage offre à vos clients une expérience plus prévisible. Lorsqu’ils ont une simple demande, ils peuvent la résoudre avec des ressources en libre-service et dirigées par des robots. Et lorsqu’ils ont besoin d’une aide supplémentaire, ils sont directement dirigés vers un humain sympathique qui peut résoudre leur problème.