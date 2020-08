AEW

L’édition spéciale du samedi soir d’AEW Dynamite de la semaine dernière était parmi les meilleures de l’histoire déjà riche de l’émission.

Deux heures captivantes qui s’inquiétaient non pas du mouvement de la série depuis sa traditionnelle machine à sous du mercredi, mais seulement pour l’avenir à court et à long terme de ses personnages à l’approche du pay-per-view ALL OUT du 5 septembre, il a rendu un service si affectueux à tous les principaux angles qu’il était facile d’oublier à quel point la haine les traversait.

La destruction de Cody par M. Brodie Lee, son règne de championnat TNT et The Nightmare Family ont choqué le monde malgré la dévastation cachée à la vue pendant des semaines et même la nuit elle-même. Lee avait remporté une victoire majeure avec le simple balancement de son lariat des semaines auparavant, tandis que Cody appréciait les fruits de son travail un peu trop chaleureusement dans des concours enracinés dans une arrogance qui menaçait de submerger la confiance. The Dark Order n’a pas été jugé utile par The Young Bucks plus tôt dans la série lorsque Kenny Omega voulait devenir « Cleaner » après une victoire à six joueurs … mais où était cette odeur ou cette agression respectivement quand c’était vraiment nécessaire?

Hangman Page avait-il raison d’aller boire avec FTR et leur nouvel associé Tully Blanchard après tout? La maîtrise continue de ces arcs en double a laissé beaucoup de choses en suspens alors que l’émission de samedi présentait un aperçu effrayant du paysage en constante évolution d’AEW. Comment feraient-ils le suivi d’une autre nuit inconnue de la semaine?

(Andy Murray rallumera le fusible la semaine prochaine)