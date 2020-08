Recherchez-vous un moyen simple de rendre votre site WordPress conforme au RGPD? De nombreux plugins WordPress peuvent vous aider à créer une politique de confidentialité, suivre et afficher les cookies que votre site Web utilise et donner aux visiteurs la possibilité de consulter et de supprimer leurs données de votre site. Voici neuf plugins que vous pouvez utiliser pour rester conforme au RGPD avec votre site Web WordPress.

Les meilleurs plugins WordPress GDPR

Les plugins WordPress permettent de répondre raisonnablement facilement aux exigences du RGPD et de protéger la confidentialité des données de vos visiteurs. Le RGPD s’applique à tout le monde, même si vous n’êtes pas basé dans l’UE. Même le simple trafic Web en provenance d’Europe signifie que vous devez vous conformer. En raison de la nature dynamique des sites Web et d’Internet, aucun plugin ne peut offrir une conformité légale à 100%. Si vous avez des questions sur le RGPD et votre site Web, veuillez consulter un avocat spécialisé en droit Internet pour plus d’informations sur votre situation. Remarque: Rien dans cet article ne doit être considéré comme un avis juridique.

1. CookieBot

CookieBot est une solution GDPR basée sur le cloud qui vous aide à contrôler les cookies et les trackers sur votre site Web. Il offre une bannière de consentement personnalisable que les visiteurs peuvent utiliser pour activer ou désactiver les cookies que votre site Web utilise. Vous pouvez également générer automatiquement une politique de cookies pour votre site Web que vous pouvez publier dans le cadre de vos conditions générales ou de votre politique de confidentialité.

2. Supprime moi

Delete Me est un plugin qui vous permet d’autoriser des rôles d’utilisateurs WordPress spécifiques à supprimer leur profil et d’autres informations. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à supprimer les données qu’ils ne souhaitent pas voir stockées sur votre site, dans les répertoires de recherche et dans d’autres services en ligne qui conservent des données. Ce plugin est particulièrement utile si les gens créent un compte sur votre site Web. Vous pouvez leur donner le pouvoir de supprimer leurs profils WordPress de votre site quand ils le souhaitent.

3. Partager les comptes

Bien que Share Counts soit avant tout un plugin de partage de réseaux sociaux, il est inclus dans cette liste car il est conforme au RGPD. Il n’utilise aucun cookie ou script de suivi, et ne stocke aucune donnée utilisateur. Les visiteurs de votre site pourront toujours partager votre contenu avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux sans craindre d’être suivis.

4. Avis sur les cookies

Cookie Notice est un plugin GDPR convivial qui vous permet de créer un message et une mise en page personnalisables pour les visiteurs. Modifiez la position et la mise en page de la bannière, permettez aux utilisateurs d’accepter ou de refuser le consentement directement sur la bannière et d’afficher le message dans plusieurs langues. Ce plugin vous permet également de diriger les visiteurs du site vers une page contenant plus d’informations, comme votre politique de confidentialité.

5. Cadre RGPD

GDPR Framework est un autre plugin utile qui anonymisera les données personnelles, gérera et retirera le consentement, gérera les cookies et générera une politique de confidentialité compatible GDPR. Il donne aux utilisateurs la possibilité de visualiser les données que votre site a collectées et leur donne la possibilité de les exporter et de les supprimer.

6. WP AutoTerms

WP AutoTerms est l’un des plug-ins de confidentialité les plus complets aujourd’hui, car il vous permet de créer plusieurs politiques pour votre site, y compris les politiques GDPR. Avec ce plugin, vous pouvez créer et lier vos pages de politique n’importe où sur votre site Web, ajouter une bannière de notification et la personnaliser entièrement. Pour créer une politique spécifique au RGPD, vous aurez besoin de la version premium du plugin.

7. Conformité WP GDPR

Avec WP GDPR Compliance, vous pouvez automatiquement ajouter une case à cocher de consentement GDPR à plusieurs formulaires de contact et plugins de commerce électronique pris en charge, tels que le formulaire de contact 7 et WooCommerce. Une fois activé, il conservera un journal de consentement pour chaque plug-in pris en charge, rendra anonymes les données des visiteurs et offrira aux visiteurs un moyen de demander une copie de leurs données et de demander leur suppression.

8. Conformité aux cookies GDPR

GDPR Cookie Compliance est un plugin facile à utiliser qui vous permet de donner aux visiteurs du site un contrôle total sur leurs données sur votre site. Ils peuvent consentir à des cookies et des trackers spécifiques comme ils le souhaitent, ainsi qu’aux options pour afficher et supprimer leurs données stockées. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez donc le personnaliser sur votre site Web et il est également compatible avec le référencement. Passez à la version premium du plug-in pour accéder à des fonctionnalités plus avancées, telles que les options d’affichage de géolocalisation, le renouvellement du consentement si vous modifiez votre politique et un contrôle plus granulaire de l’emplacement de la bannière sur votre site.

9. Journal d’audit de sécurité WP

WP Security Audit Log n’est pas un plugin GDPR, mais plutôt un plugin d’activité de sécurité WordPress. Du point de vue du RGPD, il est utile de voir ce qui collecte des données sur votre site, telles que les plugins, les formulaires, les commentaires, etc. Vous pouvez ensuite examiner comment les données sont utilisées et quelle option RGPD ou de confidentialité vous devez installer sur votre site.

La confidentialité en ligne est un gros problème aujourd’hui, et elle a un impact sur tous les sites Web WordPress sur Internet. Quel que soit votre public cible, même si un seul visiteur vient d’Europe, vous devrez vous conformer au RGPD. Utilisez ces plugins pour ajouter plus de contrôle sur les données collectées et stockées sur votre site, et donner aux visiteurs la possibilité de les afficher et de les supprimer. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être confronté à de lourdes amendes et pénalités.