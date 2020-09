Zlatan Ibrahimovic et le Milan, une histoire d’amour qui se poursuit avec enthousiasme. Le renouvellement d’un an a été officialisé, l’attaquant suédois a été interviewé sur le site officiel du club de l’AC Milan.

« Calhanoglu a une grande responsabilité »

Sur les sensations avec le maillot Milan.

«J’ai toujours eu l’impression de faire partie de Milan même lorsque je jouais avec d’autres équipes, car elles m’ont toujours bien traité dès le premier jour. Quand je suis arrivé à Milan, j’ai souri, ce que je n’avais jamais fait auparavant dans mon travail. Je me sens chez moi et je n’ai pas l’impression d’être absent ».

Sur le choix de la chemise.

«J’ai choisi le maillot numéro 11 parce que les fans de Milan me connaissent avec ce numéro. Avec le numéro 21, je ne me sentais pas comme l’Ibrahimovic du premier Milan, alors j’ai demandé que ce numéro se sente comme avant. «

Sur le choix de retourner à Milan.

«Je suis venu ici pour amener Milan à son niveau, là où il mérite d’être. Je fais tout pour atteindre les objectifs fixés. Nous devons travailler avec beaucoup de sacrifices, mais les 6 derniers mois que nous avons accomplis ont montré ce qu’il fallait pour atteindre certains objectifs. Nous ne devons cependant pas oublier que nous n’avons rien gagné. Dans ma tête, le but est toujours de gagner quelque chose. Cette saison, nous devons gagner ».

Au renouvellement.

«Je tiens à remercier le club et l’entraîneur pour la confiance qu’ils m’accordent. Ils ont tout fait pour me garder à Milan. Au cours des 6 derniers mois, j’ai montré que l’âge n’avait pas d’importance. En vacances, j’ai beaucoup parlé avec le club et j’ai vu mon avenir à Milan. Je ne pense qu’au football et à aider l’équipe à satisfaire les supporters ».

Sur la prochaine saison.

« Milan doit continuer à la fin de la saison, ils doivent travailler et croire comme nous l’avons fait lors de la dernière période. Jouer avec fierté et confiance en se rappelant que mettre le maillot milanais est un grand privilège mais en même temps une source de pression. Toute l’équipe a bien fait et a compris ce qu’il fallait pour atteindre le sommet. Maintenant, nous devons bien travailler dès le premier jour ».

Sur les fans.

«Nous avons été bons ces derniers mois, mais avec les fans, nous aurions été encore plus forts. J’espère qu’ils pourront bientôt retourner à San Siro ».

À propos de Pirlo.

«Je suis content pour lui. Quand il était footballeur, il était évident qu’il avait une grande pensée, différente des autres joueurs. Il pensait déjà en tant qu’entraîneur à la manière dont il parlait de football. Andrea Pirlo sera un excellent entraîneur et je suis heureux qu’il ait l’opportunité d’entraîner un grand club comme la Juventus ».

À propos de Calhanoglu.

«Quand j’ai rencontré Calhanoglu pour la première fois, je lui ai dit qu’avoir le numéro 10 à Milan est un grand privilège et que tous les joueurs avec le 10 des Rossoneri ont été formidables. Il a une grande responsabilité mais s’il travaille bien, il peut le mériter. Il a très bien travaillé ces 6 derniers mois et il doit continuer comme ça. Vous ne devez pas vous arrêter, vous ne devez jamais être satisfait de vous-même. J’espère que cela continuera aussi parce qu’il peut faire beaucoup plus ».

Dans l’équipe.

«Il doit travailler avec un grand sacrifice et il doit avoir une mentalité gagnante. C’est très important car avec la bonne mentalité, vous pouvez atteindre vos objectifs même lorsque les choses ne se passent pas bien. Vous devez travailler et croire aux objectifs. J’essaie d’apporter cela au reste de l’équipe et de préciser que nous devons donner 200% à la fois à l’entraînement et pendant le match ».