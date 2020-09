La firme japonaise a présenté les premiers croquis du véhicule d’exploration lunaire qu’elle développe en collaboration avec l’agence d’exploration spatiale japonaise. Ce véhicule futuriste est doté de la technologie des piles à combustible et a été baptisé d’un nom sans équivoque lié à la firme japonaise: Toyota Lunar Cruiser.

Toyota est l’une des entreprises privées qui collabore avec le projet lunaire de l’agence d’exploration spatiale japonaise, JAXA. L’une des tâches les plus importantes du constructeur automobile japonais est le développement du futur rover lunaire japonais, un véhicule qui sera utilisé pour les mouvements à moyenne et longue portée à la surface du satellite et dont les premiers croquis viennent d’être dévoilés par la firme japonaise.

Depuis lors, nous ne pouvons pas imaginer un nom plus approprié que Lunar Cruiser pour le nouvel espace tout-terrain de la marque japonaise, qui s’est évidemment inspiré de l’emblématique Toyota Land Cruiser, l’une des références du segment hors route international. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue anglaise, le mot « Land » peut être traduit par terre, terrain, sol ou surface, entre autres significations, donc son remplacement par le mot « lunaire » (dont le sens n’a pas besoin d’être traduit ) est plus que justifié.

Premiers croquis du nouveau Toyota Lunar Cruiser alimenté par une pile à hydrogène.

Pour le moment, nous ne pouvons voir que les esquisses initiales de ce rover lunaire, puisque la société japonaise est aux premiers stades du développement du modèle. Ce projet devrait être prêt avant 2030, car c’est à ce moment que l’agence spatiale japonaise prévoit d’effectuer un vol habité vers le satellite.

Il est fort probable que l’apparence de ces croquis ne soit qu’une interprétation du modèle final à des fins promotionnelles. Eh bien, non seulement nous sommes plusieurs années avant que la société n’ait un prototype vraiment fonctionnel prêt, mais nous pouvons également voir certaines fonctionnalités qui ont été clairement utilisées dans les croquis à des fins artistiques. Comme c’est le cas de la calandre apparente et l’optique circulaire avec ce qui semble être des lumières clignotantes à côté, des éléments qui ne semblent servir qu’à imiter les caractéristiques du Toyota FJ Cruiser et des générations plus anciennes du Land Cruiser. Il est donc plus que probable que ceux-ci ne seront pas transférés sur le véhicule final.

Un autre détail qui semble également correspondre à des raisons esthétiques est son corps aérodynamique et élancé, qui offre une image très futuriste, mais qui n’a absolument aucun sens dans un environnement comme la lune, où l’absence d’atmosphère élimine tout besoin aérodynamique. En règle générale et pour économiser le plus de poids possible, tous les objets et appareils transportés dans l’espace ils manquent complètement d’éléments esthétiques superflus, et certains des accessoires ou panneaux sur la carrosserie attrayante de ce 6-roues semblent être un simple ornement.