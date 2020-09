Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Dele Alli reste au club, mais a défié l’international anglais de surmonter un « manque de cohérence ».

Le joueur de 24 ans a été inclus dans l’équipe qui se rendra en Macédoine pour le troisième tour de qualification des Spurs en Ligue Europa contre Shkendija jeudi, malgré des informations le liant à un transfert au Paris Saint-Germain.

– Insider Notebook: Man United frustré par les fans sur Twitter

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Mourinho a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’il voyait Alli rester au club au-delà de la date limite de transfert du 5 octobre.

« Tottenham est vraiment un club spécial, mes joueurs doivent être des joueurs spéciaux et je dois être un entraîneur spécial parce que chaque club a des situations où les joueurs ne jouent pas, sont sur le banc, pas sélectionnés », a-t-il déclaré.

« Et il semble que ce n’est que pour nous que chaque fois qu’un joueur ne joue pas ou n’est pas sélectionné, cela ressemble à quelque chose qui ne se produit pas dans de nombreux autres endroits. C’est la première partie de ma réponse, la deuxième partie est quelque chose que nous savons tous.

« Depuis que Dele est arrivé de MK Dons, il a connu des hauts et des bas. Il a connu des périodes fabuleuses et aussi d’autres périodes où il a disparu des performances de haut niveau. »

Alli est tombé en disgrâce aux Spurs après avoir été renvoyé à la mi-temps lors de la défaite d’ouverture de l’équipe en Premier League contre Everton. Il y avait également des rapports qu’il serait utilisé pour obtenir un déménagement pour Gareth Bale de retour au nord de Londres.

Bale a fini par rejoindre Tottenham avec un prêt d’une saison consécutive, mais des questions subsistent sur Alli, qui a disputé 157 matches de championnat depuis un transfert de 5 millions de livres sterling de Milton Keynes Dons en février 2015.

« Pour moi, ce n’était pas différent qu’avant », a déclaré Mourinho. « Il a eu des moments où il était si bon et il a aussi eu des moments où il n’était pas si bon et je pense que ce manque de cohérence quand ça arrive chez un joueur, la situation normale quand on a d’autres bons joueurs pour des postes similaires, c’est normal que lorsque vous êtes en grande forme, vous jouez parce que vous le méritez, parce que votre production est grande pour l’équipe.

« Quand tu n’es pas dans un bon moment, tu ne joues pas, c’est aussi simple que ça. Les joueurs qu’ils doivent prouver sur le terrain avec leurs performances, ils doivent prouver à quel point ils sont bons à ce moment précis. »

« Demain, il est sélectionné, pas encore de décision de commencer ou d’être sur le banc. S’il est sur le terrain une minute ou 90 minutes, il doit nous montrer. C’est simple. »

• Agent: Real devrait embrasser le sol Bale marche dessus

• Arsenal aime le test Morgan – Montemurro

• L’Italie sous le choc en tant qu’arbitre, partenaire tué

• Lampard: Prem devrait aider les clubs EFL

• Heath veut la «rivalité américaine» Utd-City

• Les loups signent Semedo depuis Barcelone

La relation de Mourinho avec Alli a été examinée à la suite d’interactions montrées dans le récent documentaire d’Amazon Prime « Tout ou rien: Tottenham Hotspur » dans lequel il accuse l’international anglais d’être paresseux à l’entraînement.

« J’ai toujours dit [him] qu’il aura ses opportunités », a déclaré Mourinho.

« J’ai toujours dit qu’il n’y avait aucun problème à l’avoir et comme tous les autres joueurs, les performances sont très importantes donc il vient.

« Il a une chance de jouer et ce sera important pour lui de performer. Ce sera important pour lui et pour tous les autres joueurs lorsque l’équipe deviendra compétitive à de nombreux postes, il est important pour chaque joueur qui est sur le terrain d’avoir un répondre et exécuter.

« Il y a une tendance maintenant quand un joueur joue ou ne joue pas, à donner des responsabilités aux entraîneurs. Certains parce que le bon amour, certains parce qu’ils lui ont donné le bon bâton. J’ai toujours le sentiment que 99% de la responsabilité est le joueur. J’ai un pour cent, moi et mon équipe et les gens qui travaillent avec les joueurs, nous avons un pour cent de responsabilité. «

Sergio Reguilon ne sera pas disponible contre Shkendija car il n’était pas inscrit à l’UEFA. La signature de 25 millions de livres sterling du Real Madrid peut être ajoutée à l’équipe pour le prochain tour si les Spurs progressent.