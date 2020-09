Amazon est sur le point d’ouvrir son tout premier «magasin noir» Whole Foods qui remplira les commandes en ligne mais ne sera jamais ouvert au public.

Le nouveau magasin uniquement en ligne a ouvert ses portes dans le complexe Industry City de Brooklyn aujourd’hui et traitera les commandes de produits d’épicerie en ligne pour les clients de toute la ville.

Des centaines de nouveaux employés ont été embauchés pour travailler dans le magasin noir alors qu’Amazon poursuit son expansion dans le secteur de l’épicerie.

Les magasins sombres sont devenus une méthode de plus en plus populaire pour les supermarchés pour étendre leur capacité en ligne sans exposer le personnel et les clients à une infection potentielle pendant la pandémie.

LIRE LA SUITE: Amazon ouvre sa toute première épicerie physique Amazon Fresh

En avril, Sainsbury’s a converti un certain nombre de ses dépanneurs fermés en magasins sombres, capables de livrer les commandes aux environs en une heure.

Cela vient juste une semaine après qu’Amazon a ouvert les portes de sa toute première épicerie Amazon Fresh, un nouveau format d’épicerie physique plus grand axé sur la fourniture de produits de base dans les supermarchés.

Le nouveau format est distinct de Whole Foods, acheté par Amazon en 2017, et de ses petits magasins de proximité Go, qui visent à concurrencer directement les supermarchés plus traditionnels.

Il a construit trois autres magasins Amazon Fresh aux États-Unis, qui fonctionnent actuellement également comme des magasins sombres, mais devraient ouvrir au public dans un proche avenir.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Charged