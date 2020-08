Amazon a ouvert les portes de sa toute première épicerie pleine grandeur à Los Angeles, marquant son entreprise la plus importante dans le commerce de détail physique à ce jour.

Son nouvel Amazon Fresh Store a ouvert ses portes hier matin à un certain nombre de clients qu’il a invités de la région et s’ouvrira à un public plus large dans les semaines à venir.

Cherchant à différencier son nouveau format de ses magasins haut de gamme WholeFoods et de ses petits magasins de proximité Amazon Go, Amazon Fresh sera approvisionné avec une gamme beaucoup plus large de produits de base pour les supermarchés.

Le magasin de 35000 pieds carrés accueillera de grandes marques comme Coca-Cola et Kellogs, ses propres marques telles que Happy Belly et Cursive wine, ainsi qu’une gamme d’articles biologiques de WholeFoods, qu’elle a achetés en 2017.

«Whole Foods est un pionnier et un leader de longue date dans le domaine des aliments naturels, biologiques et propres», a déclaré Jeff Helbling, vice-président des magasins Amazon Fresh.

«La sélection Fresh d’Amazon est assez différente. Nous les voyons fonctionner côte à côte et nous sommes ravis d’offrir aux clients le choix entre les deux. «

Bien qu’il ne soit pas livré avec des caméras intégrées basées sur l’IA qui peuvent détecter ce que les acheteurs ramassent comme ses magasins Amazon Go, Amazon Fresh est toujours livré avec une multitude de technologies qui repoussent les limites.

Amazon déploiera ses nouveaux «Dash Carts» automatisés qui utilisent la vision par ordinateur et des balances intégrées pour identifier les articles et facturer les clients sans qu’ils aient à se rendre chez un caissier.

Les acheteurs peuvent scanner un code QR pour activer leur panier et le lier à leur profil Amazon, ce qui leur permet d’accéder aux listes de courses Alexa.

Comme sa technologie Amazon Go, les paniers détectent lorsque des articles sont ajoutés ou supprimés du panier et facturent leurs comptes directement lorsqu’ils sortent du magasin.

Il y aura également un certain nombre d’écrans Echo Show activés par la voix positionnés autour du magasin, que les acheteurs peuvent demander des informations sur l’emplacement des articles ou demander des recommandations sur ce qu’il faut préparer pour le dîner.

Les acheteurs d’Amazon Prime auront la possibilité de faire livrer leurs courses gratuitement et le magasin disposera d’une section dédiée aux clients pour collecter et retourner les commandes Amazon.

D’autres magasins Amazon Fresh ont été construits à Irvine et Northridge en Californie et à Naperville à Chicago, mais fonctionnent actuellement comme des «magasins sombres» qui ne sont pas ouverts au public mais sont utilisés pour exécuter les commandes en ligne.

