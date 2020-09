Amazon est sur le point de créer 10 000 emplois au Royaume-Uni cette année dans le cadre d’un «vote clair de confiance dans l’économie britannique».

Amazon devrait étendre sa main-d’œuvre britannique à plus de 40000 d’ici la fin de l’année, embauchant 7000 nouveaux employés sur plus de 50 sites, en plus des 3000 qu’elle a déjà embauchés en 2020.

Il s’agit notamment de trois nouveaux centres d’exécution à la fine pointe de la technologie à Darlington, Durham et Sutton-in-Ashfield, qui créeront chacun plus de 1 000 postes permanents.

Les centres de distribution robotisés de Durham et Sutton-in-Ashfield devraient être lancés à l’automne, tandis que le site de Darlington est en service depuis mai.

Outre les équipes d’entrepôt engagées pour choisir et emballer les articles, Amazon embauche des milliers d’ingénieurs, de professionnels des ressources humaines et de l’informatique aux côtés de spécialistes de la santé, de la sécurité et des finances.

Amazon affirme que tous les employés à temps plein, à temps partiel et temporaires gagneront un minimum de 9,50 £ par heure en dehors de Londres, passant à 10,50 £ à l’intérieur de la ville, ainsi que des avantages tels qu’une assurance médicale, une assurance-vie et une réduction pour les employés.

20 000 travailleurs saisonniers supplémentaires devraient être embauchés avant les fêtes de fin d’année.

«Bien que ce soit une période difficile pour de nombreuses entreprises, il est extrêmement encourageant de voir Amazon créer 10 000 emplois au Royaume-Uni cette année», a déclaré le secrétaire aux affaires Alok Sharma.

«Ce n’est pas seulement une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent un nouvel emploi, mais aussi un vote clair de confiance dans l’économie britannique alors que nous nous reconstruisons mieux après la pandémie. Le gouvernement demeure fermement résolu à soutenir les détaillants de toutes tailles et nous continuons de travailler en étroite collaboration avec l’industrie alors que nous nous engageons sur la voie de la reprise économique.

Le vice-président d’Amazon chargé de la satisfaction des clients européens, Stefano Perego, a ajouté: «Notre personnel a joué un rôle essentiel au service des clients en ces temps sans précédent et les nouveaux rôles nous aideront à continuer à répondre à la demande des clients et à soutenir les petites et moyennes entreprises qui vendent sur Amazon.

«Les nouveaux centres de traitement des commandes robotiques de pointe dans le Nord-Est et les Midlands, ainsi que les milliers de rôles supplémentaires sur des sites à travers le pays, soulignent notre engagement envers les personnes et les communautés dans lesquelles nous opérons.

«Nous employons des milliers de personnes talentueuses dans une gamme diversifiée de bons emplois, des responsables des opérations et des professionnels de la technologie aux personnes chargées de gérer les commandes des clients.»

