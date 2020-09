Aujourd’hui, j’ai des ressources de vente CRM pour vous aider à attirer plus de prospects sur la concurrence dans votre créneau. Voici quatre liens contenant des trucs et astuces pour démarrer votre semaine de travail.

Il est important de savoir ce qui fonctionne sur votre marché cible si vous souhaitez attirer des clients à long terme. Rester à jour avec les derniers outils de recherche et de suivi peut vous aider à atteindre efficacement votre public. Il existe plusieurs ressources qui peuvent vous aider à découvrir ce qui fonctionne le mieux dans votre secteur et comment améliorer votre stratégie. Souhaitez-vous augmenter votre résultat net? Profitez de ces outils et dites-moi comment ils fonctionnent pour vous!

1) Concentrez-vous sur les bonnes offres – Pipedrive

Gardez un œil sur toutes vos nouvelles opportunités sans manquer une vente importante. Pipedrive est un excellent outil qui vous permet d’organiser les informations, les activités quotidiennes et les clients potentiels. Voyez tout ce qui se passe avec vos prospects afin de pouvoir conclure avec succès vos transactions. La configuration ne prend que quelques minutes et comprend l’intégration avec vos applications de vente comme Google et Microsoft.

2) CRM automatisé – Salesmate

Organisez votre processus de vente tout en améliorant les performances de votre équipe. Salesmate vous aide à bâtir de meilleures relations clients et à augmenter vos taux de conversion. Éliminez le temps perdu et améliorez vos performances et votre communication avec les prospects. Cela permet une expérience plus personnalisée et des délais d’exécution plus rapides.

3) Vérifiez la concurrence – Visualping

Découvrez les changements et les mises à jour en cours chez vos concurrents de niche. Visualping vous permet de suivre les mises à jour sur les sites Web. Obtenez des informations sur les changements de prix, les nouvelles tendances et la disponibilité des produits. Vous pouvez choisir de surveiller une partie d’un site Web ou l’URL entière sur leur site Web.

4) Meilleur référencement et marketing PPC – Topvisor

Gérez votre stratégie d’optimisation des moteurs de recherche et vos campagnes PPC à partir d’un seul endroit. Topvisor fournit des informations sur les bons mots-clés pour votre marché cible, ainsi que le suivi du classement du site Web, des statistiques, etc. Le logiciel est utilisé par les spécialistes du marketing, les experts en référencement et les novices qui ont besoin d’une solution simple pour des données complexes.

J’espère que vous trouverez ces outils de vente utiles à votre stratégie de marketing d’entreprise. Y en a-t-il également que vous aimeriez ajouter?

Amusez-vous avec ces conseils et outils.

Auteur: Susan Gilbert

Suivez @SusanGilbert

Susan Gilbert utilise ses connaissances en matière de focalisation laser pour coacher et proposer des programmes de marketing en ligne et de partage social aux auteurs, conférenciers, experts et petites entreprises. Entrepreneure depuis 1987, Susan a fait évoluer des années d’expérience commerciale traditionnelle en plusieurs projets de pointe, dont sa société de marketing numérique, Online Promotion… Voir le profil complet ›