Les fans de Little People, Big World savent tout sur la saga de Matt et Amy Roloff. Les ex se sont mariés pendant des décennies avant de cesser de fumer. Et Amy a fait allusion dans ses mémoires, A Little Me, que Matt voyait le directeur de Roloff Farms Caryn Chandler alors que lui et Amy étaient encore mariés.

Maintenant, les fans pensent que Tori Roloff, la femme de Zach Roloff, pourrait remplacer Amy par Caryn après une photo que Matt a publiée sur Instagram. Mais Amy a assuré aux fans que ce n’était pas le cas. Voici ce qui se passe.

Amy Roloff et Caryn Chandler de «Little People, Big World» ne s’entendent pas

Amy Roloff et Matt Roloff participent à l’émission «Today» de NBC News | Peter Kramer / NBC / NBC NewsWire

Matt et Caryn semblent être le match parfait. Bien que Caryn ne travaille plus sur Roloff Farms, elle contribue certainement à la saison des citrouilles. Et maintenant qu’Amy a quitté Roloff Farms, il y a beaucoup à faire.

Malheureusement, il semble que Caryn et Amy ne s’entendent pas nécessairement. Amy a exprimé son malaise autour de Caryn dans l’émission, et elle a dit aux lecteurs dans ses mémoires qu’elle avait vu des textes et des photos inappropriés échangés entre Matt et un directeur de Roloff Farms (présumé être Chandler) pendant son mariage.

«J’ai vu des messages, des photos et d’autres choses qui n’auraient pas dû être partagées entre des personnes qui ont juste travaillé ensemble et qui étaient encore mariées à d’autres personnes», a écrit Amy. « J’étais dévasté. »

Caryn a également parlé de la tourmente entre Matt et Amy. Dans l’émission, elle a expliqué qu’attendre qu’Amy prenne des décisions concernant le déménagement de Roloff Farms «affectait» sa «relation» avec Matt. Et elle a également noté qu’elle «ne vivrait jamais» dans la ferme où Amy vivait sur la propriété.

Les fans pensent que Tori Roloff remplaçait Amy par Caryn

CONNEXES: «LPBW»: Caryn Chandler vient de dire à Tori Roloff qu’elle et Zach Roloff ont «les bébés les plus mignons»

Tori et Amy ont toujours été proches, car Tori est la belle-fille d’Amy. Mais Tori a également construit une excellente relation avec Caryn. Les deux se commentent fréquemment les Instagram de l’autre, et Caryn garde les deux enfants de Zach et Tori assez souvent.

«Je suis donc reconnaissante pour vous les gars», a commenté Tori sur une photo récente de Caryn et Matt prenant soin de ses enfants. «Avoir des gens qui aiment mes enfants PRESQUE autant que moi. C’est un cadeau. »

Matt a également publié un Boomerang de Tori et Caryn sur son Instagram le 23 août. « Quand ces 3 se réunissent … il se passe des choses », a écrit Matt dans le message. «Je dois juste comprendre ce qui vient de se passer ?? Je vous informerai de notre plan dans les 2 à 3 prochains jours. «

Malheureusement, certains fans ont pensé que cette vidéo en boucle prouvait que Tori avait remplacé Amy par Caryn.

«Mon cœur va à Amy», a commenté un fan. «Je suppose que nous pouvons tous être remplacés.»

«C’est vraiment comme ça», a écrit un autre. «Caryn prend le relais et Tori jette Amy.»

Amy vient de prouver qu’elle est toujours proche des enfants de Tori et Tori

Nous ne savons pas si Amy a remarqué ce que Matt a publié sur son Instagram. Mais elle a publié une série de photos avec Jackson et Lilah, les enfants de Zach et Tori, sur Instagram quelques jours après que Matt ait publié son contenu de Tori et Caryn.

«Quand vous revenez de voyager pendant quelques semaines, la première chose que vous voulez faire est de rendre visite aux petits-enfants», a écrit Amy dans son message. «D’abord Jackson et Lilah. Nous avons passé un bon moment à construire un fort avec Jackson et à jouer avec Lilah après son réveil. Ces deux-là mettent toujours un sourire sur mon visage et mon cœur est rempli d’amour.

Les fans adorent aussi voir Amy avec ses petits-enfants.

«Vous aimerez toujours vos enfants de tout votre cœur, mais vos petits-enfants sont juste quelque chose de spécial», a commenté un fan.

«Ces enfants sont adorables», a écrit un autre.

Il ne semble pas que Tori remplace réellement Amy par Caryn malgré la controverse. Au contraire, nous sommes heureux que les Roloff semblent tous s’entendre.

Découvrez Showbiz Cheat Sheet sur Facebook!