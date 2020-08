Wygers, le club Espagnol né en novembre de l’année dernière, a réussi un campagne d’attraction des investisseurs qui a été lancé via la plateforme Bailleurs de fonds et dans laquelle se détache la figure de l’ancien footballeur argentin Pablo Aimar.

L’objectif initial de Wygers était d’augmenter un demi-million d’euros. Le club espagnol a largement dépassé ce montant en atteignant le maximum légal autorisé, 125% de ce qui a été demandé, soit un total de 624895 euros. Comme l’a indiqué la société de financement participatif, Aimar a été le «principal investisseur» ou l’investisseur principal d’un total de 83 personnes, après avoir contribué 100 000 euros. L’ancien joueur de River Plate, Valence, Saragosse ou Benfica, entre autres, entre ainsi dans le monde de l’esport.

Wygers est né en 2019 en tant que club axé sur la création, le développement, la gestion et l’exploitation d’équipes et d’activités liées à l’esport et au monde du «gaming» en général.

Financement de nouveaux projets

Cette levée de fonds permettra de poursuivre la croissance organique du club et de poursuivre sa processus d’internationalisation par l’achat de deux équipes d’Amérique latine.

« Wygers a un accord stratégique avec l’agence spécialisée FiReADVERTAINMENT, par le biais de votre organisation FiReSPORTS dispose de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour mener à bien sa stratégie de communication, marketing et sponsoring, ainsi qu’un nouveau concept de ‘Bureau de jeu« Conçu non seulement pour la formation d’équipe mais aussi pour la génération de contenu et l’activation de la marque », a expliqué le club à propos de ces nouveaux projets dans un communiqué.

Fort du succès de cette campagne de financement, Fellow Funders poursuit sa consolidation en tant que l’un des principaux agents de financement alternatif et d’investissement en Espagne. En fait, sa division Crowd Investment est parmi les 15 meilleures plateformes de financement participatif en actions en Europe.

