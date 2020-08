La chance à vie de Serena Williams d’obtenir le record du Slam: avec toutes les absences et pas de foule, avec moins de pression sur elle, l’Américaine cherche la victoire dans un Grand Chelem qui manque à l’Open d’Australie 2017, et qui certifierait ce record de Chelem tant rêvé qui devient une massion impossible.

Et voir le tirage au sort des célibataires féminins US Open 2020 l’impression ne peut que se confirmer: maintenant ou jamais, pour Serena, c’est l’occasion la plus délicieuse de toute une carrière passée à dominer sur un court de tennis. Serena a été tirée au sort dans la moitié inférieure, à côté par la numéro 2 et championne de Melbourne Sofia Kenin.

Le 23 fois champion du Grand Chelem est attendu pour une première semaine très fluide, avec Ahn au premier tour, un entre Gasparyan et Puig au deuxième et probablement la compatriote Sloane Stephens au troisième tour. Au quatrième tour, Williams pourrait retrouver Maria Sakkari qui l’a expulsée de manière inattendue de l’Open de l’Ouest et du Sud cette semaine, avant l’hypothétique quatrième avec Garbine Muguruza.

En demi-finale, comme évoqué, Serena devrait croiser Sofia Kenin, qui ne paraissait pourtant pas en grande forme cette semaine et qui devra affronter un tableau de bord un peu plus compliqué, avec des écueils comme Jabeur au troisième tour et Elise Mertens au quatrième. rond.

Qui remportera le simple féminin de l’US Open 2020?

Dans la moitié supérieure, il y a de nombreuses stars: Naomi Osaka, Karolina Pliskova et Angelique Kerber. La graine. No1 Karolina Pliskova, après le premier tour, elle aurait théoriquement un match confortable contre Kalinina et pourrait se retrouver face à la difficile Caroline Garcia au tour suivant, tandis qu’au quatrième tour, elle aurait un hypothétique match stellaire contre Kerber.

La candidate la plus accréditée pour accéder à la finale semble être Naomi Osaka. Après le premier tour contre Doi, les Japonais pourraient rencontrer Camila Giorgi ou Alyson Van Uytvanck au deuxième tour. L’hypothétique match de quart de finale entre Naomi Osaka et Petra Kvitova devrait être un grand défi, mais la Tchèque devra sortir d’une zone difficile du tableau de bord qui pourrait la placer contre Dayana Yastremska au quatrième tour.

Si Serena Williams est en bonne forme physique, elle sera la favorite naturelle. Pour la victoire finale les autres candidats sont évidemment Naomi Osaka, Garbine Muguruza et Sofia Kenin. Outsiders Dayana Yastremska et Elise Mertens.

Out Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Andreescu, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Wang Qiang, Anastasia Pavlyuchenkova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Barbora Strycova, Svetlana Kuznetsova, Fiona Ferro, Lin Zhu et Yafan Wang.

US Open 2020 – Prédiction simple femmes Gagnant. Naomi Osaka 25%. Serena Williams, 25% Garbine Muguruza 25%, Sofia Kenin 25% Outsiders: Dayana Yastremska et Elise Mertens